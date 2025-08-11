"Тридцатки" останутся только на юге и юго-востоке страны.

С началом новой рабочей недели температура в Украине снизится. В большинстве областей столбики термометров 11 августа покажут +22°...+27°, а "тридцатки" останутся только на юге и юго-востоке. Дожди пройдут по всему левобережью и в большинстве южных областей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +24°, небольшой дождь.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +22°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Тернополе 11 августа ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +15°, днем +24°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +26°, ясно.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +19°, днем +23°.

В Виннице сегодня будет +16°...+23°, ясно.

В Житомире в понедельник ночью будет +16°, днем +22°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+22°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах сегодня будет ночью +18°, днем +24°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+25°, небольшой дождь.

В Одессе 11 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность, дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°, дождь.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +29°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +17°, а днем +24°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +25°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +27°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе в понедельник будет ясно, +17°...+32°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +14°, днем +29°.

В Северодонецке - памурно, дождьт, температура ночью +15°, днем +29°.

11 августа - какой сегодня праздник, приметы погоды

11 августа - Калинин день. В этот день случаются первые утренние заморозки, которые в народе называют калинниками. По приметам, если похолодает, то и в начале сентября по утрам будет холодно. А если день без заморозков прошел. то и 5 сентября будет тепло.

