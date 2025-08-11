С началом новой рабочей недели температура в Украине снизится. В большинстве областей столбики термометров 11 августа покажут +22°...+27°, а "тридцатки" останутся только на юге и юго-востоке. Дожди пройдут по всему левобережью и в большинстве южных областей. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +24°, небольшой дождь.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +22°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
- В Тернополе 11 августа ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +22°.
- В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +15°, днем +24°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +26°, ясно.
- В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +19°, днем +23°.
- В Виннице сегодня будет +16°...+23°, ясно.
- В Житомире в понедельник ночью будет +16°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+22°, небольшая облачность, дождь.
- В Черкассах сегодня будет ночью +18°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +27°, практически безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+25°, небольшой дождь.
- В Одессе 11 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°, небольшой дождь.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность, дождь.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +19°, днем +29°, небольшая облачность, дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +17°, а днем +24°, небольшая облачность, дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +25°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +20°, днем +27°, небольшая облачность, дождь.
- В Симферополе в понедельник будет ясно, +17°...+32°.
- В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +14°, днем +29°.
- В Северодонецке - памурно, дождьт, температура ночью +15°, днем +29°.
11 августа - какой сегодня праздник, приметы погоды
11 августа - Калинин день. В этот день случаются первые утренние заморозки, которые в народе называют калинниками. По приметам, если похолодает, то и в начале сентября по утрам будет холодно. А если день без заморозков прошел. то и 5 сентября будет тепло.