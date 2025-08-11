В ближайшие дни над центральной и восточной Европой будет развиваться антициклон.

В ближайшие дни в Украине продлится устойчивая и сухая погода без существенных осадков, из-за чего на юге и востоке будет развиваться засуха. Об этом на meteoprog предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

Он пояснил, что над центральной и восточной Европой будет развиваться антициклон.

"Благодаря ему начнется новый синоптический период, который продлится как минимум до 20-х чисел августа и будет характеризоваться малооблачной и сухой погодой с комфортными температурными показателями и повышенным атмосферным давлением", - рассказал синоптик.

В то же время на юге и востоке из-за дефицита осадков, будет развиваться почвенная засуха, а также существенно возрастет уровень пожарной опасности.

Погода 11 августа

В понедельник на востоке страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер 7 - 12 м/с, местами порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Температура днем +22...+27 °С, в южных и центральных регионах воздух прогреется до +27...+32 °С.

Погода 12 августа

Во вторник, говорит Кибальчич, по всей Украине ожидается спокойная и сухая погода без осадков. Ветер успокоится до 5 - 10 м/с, а на крайнем западе вообще будет 3 - 8 м/с. Ночью +10...+16 °С, днем +23...+28 °С, только в южной части и на Закарпатье до +31 °С.

Погода 13 августа

В среду в Украине сохранится малооблачная и сухая погода. Ночью будет +10...+16 °С, днем +24...+29 °С, а в южной части и на Закарпатье потеплеет до +28...+33 °С.

О том, что в ближайшее время в Украине будет очень тепло и жарко говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, до конца месяца, дождей будет мало или их вообще не будет, а жары ожидается много.

