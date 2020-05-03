"Засухи, штормы и температурные качели": метеоролог рассказала, каким будет климат в Украине в ближайшие 10 лет
Раньше перепады температур были более плавными, более размытыми, отметила специалист.
Погодные условия, которые наблюдаются сейчас, будут в Украине еще в ближайшие 10 лет.
Речь идет о засухе, штормовых ветрах, резких колебаниях температур. Об этом «Обозревателю» рассказала заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова.
Жара и засуха: народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на май
"В ближайшие 10 лет мы не сдвинемся с этой точки, улучшения не будет", - отметила она и добавила, что сейчас на климат влияют два фактора.
"Первый. Сейчас над территорией Украины проходит так называемая тепла полоса. Она тянется от самого Крыма вдоль Днепра и за пределы нашей страны, в Архангельск. Как объяснили нам геологи, полоса лежит на древнерусском разломе. И берет тепло она не из атмосферы, а из недр земли. Полоса привязана к месту, она устойчива, и на территории, где она проходит, будет засуха ", - отметила Мартазинова.
По ее словам, такая полоса не пускает в Украину влажные массы, идущие с запада, с Атлантики. Вдоль нее с обеих сторон скапливаются воздушные массы с контрастными температурами, образуя фронта. И когда полоса внезапно перестает давать тепло, фронты встречаются, а на территории Украины образуются штормы.
"Этот процесс определяет наше будущее по климату. Территории вдоль Днепра будут высушиваться", - отметила эксперт.
Так, по ее словам, второй фактор - это атмосферная циркуляция. Климатолог подчеркнула, что циркуляция сейчас становится более острой, чего раньше не было.
"Она держит все процессы на поверхности земли. Происходят резкие перепады температур в течение одного месяца. Неделя холода, неделя тепла. Ранее перепады были более плавными, более размытыми. Вся эта неустойчивость приходит с верхних слоев атмосферы", - сказала Мартазинова и добавила, что одновременно холодные зимы никуда не исчезли, они будут, но нечасто.
- Винница+17°... +10°
- Днепр+24°... +9°
- Донецк+18°... +9°
- Житомир+17°... +11°
- Запорожье+25°... +9°
- Ивано-Франковск+15°... +9°
- Киев+19°... +11°
- Кировоград+25°... +9°
- Луганск+19°... +9°
- Луцк+18°... +8°
- Львов+14°... +6°
- Николаев+23°... +10°
- Одесса+17°... +10°
- Полтава+23°... +13°
- Ровно+18°... +8°
- Симферополь+22°... +8°
- Сумы+23°... +13°
- Тернополь+17°... +9°
- Харьков+22°... +12°
- Херсон+25°... +10°
- Хмельницкий+19°... +10°
- Черкассы+22°... +11°
- Чернигов+21°... +8°
- Черновцы+20°... +10°