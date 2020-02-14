Климатолог рассказала, как изменится погода в Украине в ближайшие годы

14:59, 14 февраля 2020
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Лето и осень станут более засушливыми.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Количество теплых зим в Украине будет увеличиваться, а летом станет еще жарче.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на День святого Валентина

Об этом "Фактам" рассказала член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская.

"Зимняя погода (это когда температура стабильно держится ниже нуля) в нынешнем сезоне продлилась меньше двух недель. В отдельные годы зимы будут морозными и снежными. Другое дело, что количество теплых зим будет увеличиваться", - сообщила она.

По прогнозам климатолога, количество осадков в стране останется примерно на нынешнем уровне, но основная их часть будет выпадать в холодный сезон.

"Лето и осень станут более засушливыми. Еще засушливее и жарче будет климат на юге Украины", - добавила она.

При этом, по словам метеоролога, все идет к тому, что начиная с середины этого столетия, в южных областях Украины климатической зимы не будет.

Напомним, на выходных в Украине будет практически без осадков, в воскресенье ожидается потепление. 

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Теги: #погода#жара
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