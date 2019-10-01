В штате Монтана из-за снежной бури объявили чрезвычайную ситуацию (видео)

12:59, 1 октября 2019
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В штате выпало около метра мокрых осадков.

Монтану накрыла снежная буря / twitter.com/nick_knack52
Монтану накрыла снежная буря / twitter.com/nick_knack52

В американском штате Монтана из-за сильного снегопада объявили чрезвычайную ситуацию.

В Украине выпал первый снег (фото)

В штате выпало около метра мокрых осадков, передает Euronews

Власти призывают жителей без необходимости не пользоваться автотранспортом: из-за заметенных дорог образовались большие пробки. Опасность для движения создаёт и таяние снега. Оно же может привести в итоге к наводнению. В нескольких районах отключилось электричество, закрыты школы.

По прогнозам метеорологов, эта снежная буря может стать крупнейшей за 85 лет.

Напомним, утром 20 сентября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах падал снег.

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Теги: #снег#погода#США
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