В штате Монтана из-за снежной бури объявили чрезвычайную ситуацию (видео)
В штате выпало около метра мокрых осадков.
В американском штате Монтана из-за сильного снегопада объявили чрезвычайную ситуацию.
В Украине выпал первый снег (фото)
В штате выпало около метра мокрых осадков, передает Euronews.
Власти призывают жителей без необходимости не пользоваться автотранспортом: из-за заметенных дорог образовались большие пробки. Опасность для движения создаёт и таяние снега. Оно же может привести в итоге к наводнению. В нескольких районах отключилось электричество, закрыты школы.
По прогнозам метеорологов, эта снежная буря может стать крупнейшей за 85 лет.
Snow drifts are really starting to pile up from this RARE Major Winter Storm here in Cut Bank, Montana. #mtwx#montana#snow@MyRadarWXpic.twitter.com/DRSM8pdCTo— Aaron Jayjack (@aaronjayjack) September 29, 2019
Напомним, утром 20 сентября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах падал снег.
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