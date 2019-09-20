В сети показали фото снегопада в Карпатах
Утром в горах было морозно.
Утром 20 сентября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах падал снег.
На Украину надвигаются заморозки
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
"По состоянию на 08:00 20.09.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно. Ветер западный 1-2 м/с. Температура воздуха -4°С. Пролетает мелкий снег", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 18 сентября, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал первый снег.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+12°... +2°
- Днепр+15°... +4°
- Донецк+15°... +3°
- Житомир+12°... +2°
- Запорожье+17°... +6°
- Ивано-Франковск+13°... +1°
- Киев+13°... +5°
- Кировоград+15°... +4°
- Луганск+15°... +4°
- Луцк+12°... +2°
- Львов+13°... +3°
- Николаев+17°... +7°
- Одесса+18°... +6°
- Полтава+15°... +5°
- Ровно+12°... 0°
- Симферополь+14°... +4°
- Сумы+14°... +4°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+14°... +5°
- Херсон+18°... +6°
- Хмельницкий+12°... +1°
- Черкассы+15°... +4°
- Чернигов+13°... +1°
- Черновцы+13°... +4°
Виргиния, США
+ 9 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+9 °
Влажность:59 %
Давление:761 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:55
Закат19:10
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей