В сети показали фото снегопада в Карпатах

14:02, 20 сентября 2019
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Утром в горах было морозно.

В Карпатах выпал снег / www.facebook.com/chornogora.rescue112
В Карпатах выпал снег / www.facebook.com/chornogora.rescue112

Утром 20 сентября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах падал снег.

На Украину надвигаются заморозки

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08:00 20.09.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно. Ветер западный 1-2 м/с. Температура воздуха -4°С. Пролетает мелкий снег", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 18 сентября, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал первый снег.

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Теги: #снег#погода
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