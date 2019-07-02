Оранжевый уровень опасности: в большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение

09:15, 2 июля 2019
967
0

В западных, северных и центральных областях местами шквалы 25-30 м/сек.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение, уровень опасности - оранжевый.

В Чернигове сильный ветер вырвал деревья и повредил линии электропередач (фото)

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Там отметили, что во многих регионах также сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"2 июля ночью в западных и северных областях, днем по стране, кроме юга, грозы, шквалы 15-20 м/с, в западных, северных и центральных областях местами шквалы 25-30 м/с, град, сильные дожди( II уровень опасности, оранжевый). 1-5 июля в Украине, кроме большинства районов западных и северных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

карта Укргидрометцентра
карта Укргидрометцентра

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине температура поднимется до +38°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода в Украине#штормовое предупреждение
Читайте также
Сегодня в столице без осадков, температура до +28° Сегодня в столице без осадков, температура до +28°
Завтра в Киеве без осадков, температура до +28 Завтра в Киеве без осадков, температура до +28
Штормовое предупреждение и жара до +39° : прогноз погоды в Украине на завтра (видеопрогноз) Штормовое предупреждение и жара до +39° : прогноз погоды в Украине на завтра (видеопрогноз)
Этот июнь в столице стал самым жарким за всю историю наблюдений Этот июнь в столице стал самым жарким за всю историю наблюдений
Жара в Европе отступает Жара в Европе отступает
Мексиканский город засыпало градом, слой льда достигает метровой высоты (фото, видео) Мексиканский город засыпало градом, слой льда достигает метровой высоты (фото, видео)
В Киеве сегодня без осадков, температура до +32° В Киеве сегодня без осадков, температура до +32°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг на месяц
57 %
752 мм
4.4 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять