Сегодня в Украине жара до +38° и дожди с грозами (карта)

08:00, 2 июля 2019
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Сильные дожди пройдут на западе и севере страны.

Сегодня во многих областях Украины пройдут дожди / фото УНИАН
Сегодня во многих областях Украины пройдут дожди / фото УНИАН

По данным УНИАН Погода, 2 июля, в западных, северных и центральных областях Украины пройдут дожди с грозами. В то же время на юго-востоке страны сохранится жаркая погода.

Погода в Украине на завтра. В восточных областях сегодня жарко. Температура днем +32°...+35°. В целом без осадков, лишь на Харьковщине возможны дожди.

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Жителей южных областей, по прогнозам синоптиков, также ждет жаркая погода без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +38°. Ночью +18°...+21°.

В большинстве западных областей сегодня будет дождь. Температура днем будет достигать +31°, ночью до +19°.

На севере столбики термометров поднимутся до +28°. В Житомирской и Сумской областях возможны дожди с грозами. Ночью 14°...16° тепла.

В некоторых центральных регионах также пройдут дожди с грозами. Температура днем поднимется до +35°. Ночью +16...+19°.

Погода в Украине на 2 июля / фото УНИАН
Погода в Украине на 2 июля / фото УНИАН

За народным прогнозом, 2 июля — Зосима-пасечника. Если пчелы сильно летят к своим ульям, скоро быть дождю; пчелы становятся злее, чаще жалят — будет засуха; сидят на стенках улья — к сильной жаре.

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Теги: #погода в Украине#погода УНИАН
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