Сегодня в Украине жара до +38° и дожди с грозами (карта)
Сильные дожди пройдут на западе и севере страны.
По данным УНИАН Погода, 2 июля, в западных, северных и центральных областях Украины пройдут дожди с грозами. В то же время на юго-востоке страны сохранится жаркая погода.
Погода в Украине на завтра. В восточных областях сегодня жарко. Температура днем +32°...+35°. В целом без осадков, лишь на Харьковщине возможны дожди.
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Жителей южных областей, по прогнозам синоптиков, также ждет жаркая погода без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +38°. Ночью +18°...+21°.
В большинстве западных областей сегодня будет дождь. Температура днем будет достигать +31°, ночью до +19°.
На севере столбики термометров поднимутся до +28°. В Житомирской и Сумской областях возможны дожди с грозами. Ночью 14°...16° тепла.
В некоторых центральных регионах также пройдут дожди с грозами. Температура днем поднимется до +35°. Ночью +16...+19°.
За народным прогнозом, 2 июля — Зосима-пасечника. Если пчелы сильно летят к своим ульям, скоро быть дождю; пчелы становятся злее, чаще жалят — будет засуха; сидят на стенках улья — к сильной жаре.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +16°
- Днепр+36°... +20°
- Донецк+34°... +18°
- Житомир+28°... +15°
- Запорожье+35°... +20°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+28°... +17°
- Кировоград+32°... +18°
- Луганск+36°... +19°
- Луцк+27°... +13°
- Львов+25°... +11°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+39°... +21°
- Полтава+31°... +19°
- Ровно+27°... +12°
- Симферополь+30°... +16°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+32°... +18°
- Херсон+33°... +19°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+31°... +17°
- Чернигов+28°... +14°
- Черновцы+29°... +19°
- 13:58 Жара в Европе отступает