Судья "Танцев со звездами" заявил, что переболел коронавирусом

Артист заболел в Америке и не мог вылечить кашель две недели.

Один из лучших украинских танцоров-бальников, неизменный судья популярного проекта «Танцы со звездами» полагает, что уже переболел коронавирусом.

Читайте такжеБеременная Кэти Перри с огромным животом снялась полностью обнаженной в новом клипе (видео)

Об этом он рассказал в интервью "Фактам".

"Находясь в Америке, я заболел. Мой организм тогда вел себя довольно странно. Было ощущение, что я надышался холодного воздуха на утренней пробежке -было двенадцать градусов тепла, я вышел в футболке, потом вспотел и после улицы начал подкашливать. Этот кашель затянулся на две недели, был сухим и довольно странным — приходил сильными приступами. Один раз за все это время меня бросило в жар, и высокая температура держалась ровно час. Но ни у Лили, ни у Леона или ребят, с которыми мы каждый день общались, симптомов не было", - рассказывает Влад.

На вопрос журналиста, был ли это, по его мнению, коронавирус Яма ответил утвердительно.