Россиянка размечталась о выступлении со Стиви Вандером.

Российская певица-путинистка Лариса Долина выдала, что мечтает спеть в дуэте с легендарным американским музыкантом, автором хита "I Just Called To Say I Love You" Стиви Вандером. Исполнитель стал на сторону Украины с начала полномасштабного вторжения, поэтому он вряд ли осуществит мечту запроданки.

О своем желании пропагандистка рассказала в комментарии для российских СМИ. При этом сама 68-летняя артистка понимает, что певец не захочет приезжать в страну-агрессорку и записывать с ней трек.

"Я очень давно хочу спеть дуэтом со Стиви Вандером. Но боюсь, что это не получится. Во-первых, в Соединенные Штаты я не смогу полететь, а он сюда вряд ли приедет", - отметила Долина.

Видео дня

В то же время путинистка не оставляет надежды и "держит в голове и сердце свою мечту".

Отметим, что в марте 2022 года Вандер записал речь в поддержку Украины. Тогда знаменитость отметил, что наша страна воюет с государством-террористом и тем самым защищает весь остальной мир. Исполнитель отметил важность помощи и поддержки Украины, пишет OBOZ.UA.

"Сможем ли мы выжить, если не выживет Украина? Это вопрос, который должен задать себе каждый из нас. Удивляет ли нас то, что силы зла живы и агрессивны в современном мире? Я не удивляюсь, и вы не должны удивляться. Я пишу и пою об этом, потому что чувствую. Вы должны знать об этом, потому что вы можете видеть. Если только вы не закрываете на это глаза и не хотите ничего с этим делать, вы можете это видеть. Это добро против зла, правильное против неправильного, тирания против свободы. Это не просто украинская война. Сегодня Украина находится в битве за душу мира", - говорил Вандер.

Позиция Долиной относительно войны в Украине

Лариса родилась в Баку, но, когда ей было 3 года, она с родителями переехала в Одессу. Детство предательница провела в украинском городе, но строить карьеру решили в стране-агрессоре.

Долина поддерживает путинский режим и войну в Украине. С 2023 года она находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность, а также внесена в базу "Миротворец". Артистка выступала в аннексированном Крыму и Донбассе.

Напомним, ранее Лариса Долина попросила госзащиту в РФ. Она боится за себя и своих родных.

Вас также могут заинтересовать новости: