Она боится за себя и своих родных.

Российская певица-путинистка Лариса Долина, которая недавно стала жертвой мошенников, попросила взять ее под госзащиту.

РосСМИ отмечают, что 68-летняя певица пожаловалась на угрозы, которые получает в Telegram. Там якобы пользователь под именем Павел Куренков пишет обещания о том, что убьет ее и семью или причинит тяжкий вред здоровью. Она также утверждает, что отправитель требует немедленно освободить квартиру, которую недавно сторонницу диктатора заставили продать мошенники. Если она этого не сделает, то якобы все завершится трагически.

Поэтому россиянка боится, что угрозы могут стать реальностью. Поэтому просит выделить ей, внучке и дочери госзащиту, а также взять под охрану ее жилье и имущество. Однако пока не получила ответа от органов.

К слову, недавно в сеть попала и аудиозапись артиски, в которой она также истерично рассказывает о взломе своего Instagram-аккаунта.

Что Лариса Долина говорит о войне

Лариса Долина, детство которой прошло в Одессе, активно поддерживает незаконную войну против Украины. В начале полномасштабного вторжения она приняла участие в записи пропагандистской песни "Встанем". Позже путинистка заявляла, что "бывшей Одессы" уже нет, а своей страной она считает Россию. Ей запрещен въезд в Украину и Латвию, а также Долина попала в санкционные списки Канады.

Что касается скандала с мошенниками, то в августе в ее Instagram появилось неожиданное сообщение о поддержке Украины. В нем также говорилось о большом донате украинскому "Азову". Но позже Долина записала видеообращение и пожаловалась на мошеннические действия якобы преступников из Украины. Она продала за 112 миллионов рублей квартиру в центре Москвы, а также заложила за 50 миллионов рублей свою дачу. По ее словам, неизвестные убедили ее передать деньги часть наличными, часть - банковскими переводами, а она не сразу поняла, что ее обвели вокруг пальца.

Напомним, ранее известная певица из Украины появилась в плаще в цветах флага России.

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