Она жалуется, что ее обманули мошенники.

Российская певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников из Украины, а на ее квартиру наложили арест.

Ранее на странице артистки в Instagram появилось сообщение о поддержке Украины. Сообщалось, что Долина якобы продала за 112 миллионов рублей квартиру в центре Москвы, а также заложила за 50 миллионов рублей свою дачу, чтобы перевести деньги украинском "Азову".

"Я хочу реабилитироваться перед Украиной и остаток своей жизни прожить на своей родине в украинской Одессе. Боритесь, вставайте и боритесь. Только так мы сможем победить русский фашизм. Если вы читаете это, значит, я уже покинула Россию и нахожусь в безопасности. Слава Украине!" - говорилось в публикации в Stories.

Вскоре Долина записала видеообращение, в котором заявила, что стала жертвой мошенников, которые и выложили "чудовищного характера обращение, в котором нет ни одного слова правды".

"В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины", - сказала певица.

По данным российских Telegram-каналов, ранее неизвестные убедили Долину продать пятикомнатную квартиру в элитном ЖК в центре Москвы за 112 миллионов рублей. Утром в воскресенье к ней домой приехали новые владельцы, их сразу задержали.

Что Долина говорит о войне

Как известно, российская певица активно поддерживает незаконную войну против Украины. В начале полномасштабного вторжения она приняла участие в записи пропагандистской песни "Встанем".

Певица заявляла, что "прежней Одессы" уже нет, а своей страной она считает Россию. Ей запрещен въезд в Украину и Латвию, также Долина попала в санкционные списки Канады.

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