56-летняя артистка считает критику ее внешности женоненавистнической болтовней.

Звезда сериала "Секс и город" Сара Джессика Паркер (сыграла Кэрри Брэдшоу) ответила всем хейтерам в соцсетях, критикующим ее внешний вид.

Об этом она рассказала в интервью изданию Vogue, обложку которого она украсила.

Читайте такжеЗвезда сериала "Секс и город" Сара Джессика Паркер создала первую коллекцию свадебных платьев (фото)"Седые волосы. Неужели у нее седые волосы? Когда я сижу рядом с седовласым Энди Коэном (американский ведущий ток-шоу, продюсер и писатель, - УНИАН.), он считается исключительным. Почему для него это нормально? Я не знаю, что отвечать людям", - сказала Паркер.

Также звезда призналась, что довольно часто ее критикуют пользователи соцсетей из-за внешности в целом.

"У нее так много морщин. У нее недостаточно морщин… Я знаю, как я выгляжу. У меня нет выбора. Что мне с этим поделать? Перестать стареть? Мне исчезнуть?" - возмущена Сара.

Напомним, сериал "Секс в большом городе" получил продолжение. Сиквел And Just Like That ("И просто так...") будет состоять из десяти эпизодов и выйдет в декабре 2021 года.

Автор: Ольга Робейко