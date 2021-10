"Секс в большом городе": Кэрри Брэдшоу застали за поцелуями с мужчиной, и это не Мистер Биг

Продолжение мини-сериала "Секс в большом городе" получило название "And Just Like That" ("И просто так..."). Он выйдет в декабре 2021 года.

Поклонники сериала "Секс в большом городе" продолжают следить за новостями о продолжении шоу. В этот раз поводом для обсуждения в сети стали снимки со съемочной площадки, где Сара Джессика Паркер (в сериале - Кэрри Брэдшоу) целуется с мужчиной, и это не Крис Нот (Мистер Биг в "Сексе..."). Читайте такжеСтало известно, когда выйдет новый сезон сериала "Секс в большом городе"На опубликованных на сайте People снимках пара целуется и нежно смотрит друг на друга. Возможный новый возлюбленный Кэрри в "Сексе в большом городе" - мужчина, которого сыграет актер Джон Тенни, звезда сериала "Ищейка". Теперь фанаты сериала ломают голову над тем, что же произошло в отношениях Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига. "Секс в большом городе": что известно о сериале "Секс в большом городе" - американский сериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Он выходил с 1998 по 2004 год. Телесериал основан на одноименной книге журналистки и писательницы Кэндес Бушнелл.

Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг: они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры. Основной состав на протяжении всего сериала оставался прежним — Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Ким Кэттролл. Последняя (исполнительница роли Саманты) отказалась от съемок продолжения сериала.

В 2021 году началась работа над продолжением "Секса в большом городе" - сериалом "И просто так…".

Ранее HBO Max на своем YouTube-канале опубликовал тизер перезапуска многосерийной ленты. Вышел он недолгим, но интригующим. Автор: Ольга Робейко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter