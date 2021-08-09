В Нью-Йорке проходят съемки продолжения сериала "Секс в большом городе", фанаты которого с нетерпением ждут новые эпизоды.

Фанаты "Секса в большом городе" могут ликовать: Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу) и Крис Нот (Мистер Биг) опубликовали совместные фото на фоне новостей о съемках нового сезона сериала.

Читайте такжеСМИ узнали, кто заменит Саманту в сериале "Секс в большом городе"Снимками знаменитости поделились на своих страницах в Instagram.

На фотографии Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг смотрят друг другу в глаза. "Эти двое. Уверена, что сегодня они не будут спать допоздна", — написала актриса.

Крис Нот также поделился снимком с коллегой: "Снова вместе!".

"Секс в большом городе": что известно о сериале

Американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года.

Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг - они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры.

К касту нового сезона сериала присоединились Синтия Никсон и Кристин Дэвис. А вот история героини Ким Кэтролл продолжения не получит. Исполнительница роли Саманты отказалась от съемок из-за конфликта с Сарой Джессикой Паркер.

Автор: Ольга Робейко