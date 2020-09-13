Эванс показал фото пениса / eastnews.ua

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Видео было сделано с помощью записи экрана с его телефона, передает usmagazine.

 В связи с этим высветились несколько картинок из галереи Эванса. Одно изображение в фотопленке – мужские гениталии, которые многие считают собственностью Криса Эванса. При этом сам актер пока никак не прокомментировал ситуацию и быстро удалил это видео.

Интересно, что в сети уже появились шутки по этому поводу. Ведь Крис достаточно популярный актер и его посты люди ждут с нетерпением.

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Автор: Диана Могилевич