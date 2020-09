Исполнитель Капитана Америка Крис Эванс решил показать своим подписчикам в Instagram, как его семья играет в Heads Up.

Видео было сделано с помощью записи экрана с его телефона, передает usmagazine.

В связи с этим высветились несколько картинок из галереи Эванса. Одно изображение в фотопленке – мужские гениталии, которые многие считают собственностью Криса Эванса. При этом сам актер пока никак не прокомментировал ситуацию и быстро удалил это видео.

Интересно, что в сети уже появились шутки по этому поводу. Ведь Крис достаточно популярный актер и его посты люди ждут с нетерпением.

Chris Evans tripped omg I hope he’s ok :(( pic.twitter.com/g1iDvCk5BA

“how’d you know i was chris evans?” pic.twitter.com/3aSzzkm6X0