Каприс Буре неоднократно призывала диктатора остановить войну.

Известная американская модель Каприс Буре с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину осуждает войну. Она неоднократно призывала диктатора Владимира Путина остановить кровопролитие, однако это не давало никаких результатов.

Поэтому она решила пойти на крайние меры. Модель пообещала Путину отправить свои интимные фотографии, чтобы он остановил войну.

Как сообщает Daily Mail, Буре изьявила такое желание на премьере фильма "Логово".

Видео дня

"Думаю, я могла бы отправить Путину письмо с обещанием передать свои фотографии в обнаженном виде, если бы он убрался из Украины. Если бы это остановило войну, я бы так и сделала", - сказала модель.

Она добавила, что слышала информацию о том, что Путин уже мертв. И это вызывает у нее опасения, ведь его приемник может быть еще хуже. Однако, если диктатор все же жив, Буре была бы не против довести его до сердечного приступа своими снимками.

Чем известна Каприс Буре

За свою карьеру Буре появлялась на обложках более 250 журналов - Vogue, GQ, Cosmopolitan, Esquire, Maxim, FHM и приложении Sports Illustrated, посвященному купальникам.

Ее называли самой сексуальной женщиной в мире по версии News of the World, GQs Woman of the Year and Maxim International Woman of the Year. Она также снималась в рекламах.

Вас также могут заинтересовать новости: