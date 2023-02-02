В песне говорится о том, что грязная и немытая война пришла в дом, она поселилась там без разрешения и забрала покой.

2 февраля 2015 года известный музыкант Кузьма Скрябин погиб в аварии под Кривым Рогом. Его песни до сих пор слушают украинцы, ведь в них есть немало мудрых мыслей. Одна из таких - песня "С*ка-война" - оказалась пророческой.

Этот трек Скрябин записал за несколько дней до своей гибели. Певец не делал официальных презентаций песни, о ней стало известно лишь после трагической аварии. Известно, что Скрябин записал демо-версию трека "С*ка-война" на фоне военной агрессии, которую РФ тогда уже начала на востоке Украины.

В песне говорится о том, что грязная и немытая война пришла в дом, она поселилась там без разрешения и забрала покой. Потом война разнесла дом и пошла к соседям, хотя и те люди ни в чем не виноваты. В песне говорится:

"Ну і хто тебе кликав, чому ти прийшла, стара проститутка, с*ка-війна? Хто тобі платить за наші тіла? Скільки ще тобі треба, яка їх ціна?"

Скрябин пел, что он не хочет смертей, он хочет любви. Однако война замазала руки кровью, научила людей отбирать жизнь и радоваться этому, а не рыдать от горя.

"Ти зігнала мене із дивана в окопи, телевізор мені замінила прицілом, і за день я старію, ніби за роки, за що ти із мене звірюку зробила?"

Песня оказалась пророческой, ведь после событий в 2014 году Путин не остановился. 24 февраля 2022 года кровавый диктатор начал полномасштабное вторжение РФ в Украину. Оккупанты постоянно обстреливают мирные города, убивают украинцев.

В комментариях под песней Скрябина постоянно появляются новые. Украинцы слушают трек и с ужасом понимают, что именно о такой жестокой войне, которую сейчас ведет Путин против Украины, еще в 2015 году пел Скрябин.

Ранее уже стало известно, что мама Кузьмы Скрябина озвучила новую версию трагедии.

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