5 мая британской артистке исполнилось 33 года.

Британская певица Адель сегодня, 5 мая, отмечает свой день рождения.

Адель: музыкальная карьера

Сейчас она мегапопулярная артистка, но ее путь к успеху был довольно непростым. За свои 33 года она успела попасть в Книгу рекордов Гиннесса, получить 15 премий Грэмми, а ее песня "Skyfall" получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".

В 2011 и 2012 годах издание Billboard назвало Адель артистом года, а в 2012 году она была включена в пятёрку 100 величайших женщин в музыкальной индустрии по версии VH1. В 2012 и 2016 годы журнал Time называл её одной из самых влиятельных женщин в мире. С объёмом продаж более чем в 100 миллионов альбомов Адель является одним из самых продаваемых артистов в мире.

В этом же году Адель ушла в декрет, поэтому ей пришлось временно поставить свою музыкальную карьеру на паузу. Но это не помешало ей вернуться на большую сцену и выпустить очередной альбом.

В 2017 году заняла третье место в списке журнала Forbes "30 самых высокооплачиваемых звёзд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет".

Адель: личная жизнь

С 2011 года Адель встречалась с Саймоном Конекки. В октябре следующего года у супругов родился сын, которого они назвали Анджело Джеймс Конекки. Молодая мать пережила послеродовую депрессию. Она всячески избегала ребенка, так как боялась ему навредить. Также в одном из интервью она призналась, что ее тревожила мысль о том, что она сделала непоправимую ошибку.

Адель: похудение

После рождения первенца Адель значительно набрала в весе. Но это ее вовсе не волновало. Она научилась принимать себя и свое тело. А вот в 2015 году ей удалось прямо-таки шокировать поклонников кардинальной сменой внешности. Певица села на жесткую вегетарианскую диету, перестала употреблять жирную, острую и углеводную пищу. А также она записалась в спортзал, и даже рассказывала, что ее любимые упражнения - со штангой. В результате она сбросила 20 кг.

Автор: Диана Могилевич