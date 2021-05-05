Британская певица Адель сегодня, 5 мая, отмечает свой день рождения.
Адель: музыкальная карьера
Читайте такжеУкраинка поборется за титул "Мисс Вселенная" в Майами
Сейчас она мегапопулярная артистка, но ее путь к успеху был довольно непростым. За свои 33 года она успела попасть в Книгу рекордов Гиннесса, получить 15 премий Грэмми, а ее песня "Skyfall" получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".
В 2011 и 2012 годах издание Billboard назвало Адель артистом года, а в 2012 году она была включена в пятёрку 100 величайших женщин в музыкальной индустрии по версии VH1. В 2012 и 2016 годы журнал Time называл её одной из самых влиятельных женщин в мире. С объёмом продаж более чем в 100 миллионов альбомов Адель является одним из самых продаваемых артистов в мире.
В этом же году Адель ушла в декрет, поэтому ей пришлось временно поставить свою музыкальную карьеру на паузу. Но это не помешало ей вернуться на большую сцену и выпустить очередной альбом.
В 2017 году заняла третье место в списке журнала Forbes "30 самых высокооплачиваемых звёзд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет".
Адель: личная жизнь
С 2011 года Адель встречалась с Саймоном Конекки. В октябре следующего года у супругов родился сын, которого они назвали Анджело Джеймс Конекки. Молодая мать пережила послеродовую депрессию. Она всячески избегала ребенка, так как боялась ему навредить. Также в одном из интервью она призналась, что ее тревожила мысль о том, что она сделала непоправимую ошибку.
Адель: похудение
После рождения первенца Адель значительно набрала в весе. Но это ее вовсе не волновало. Она научилась принимать себя и свое тело. А вот в 2015 году ей удалось прямо-таки шокировать поклонников кардинальной сменой внешности. Певица села на жесткую вегетарианскую диету, перестала употреблять жирную, острую и углеводную пищу. А также она записалась в спортзал, и даже рассказывала, что ее любимые упражнения - со штангой. В результате она сбросила 20 кг.
Adele - Hello
Adele - Rolling in the Deep
Adele - Someone Like You
Adele - Skyfall
Adele - Set Fire To The Rain
Вас также могут заинтересовать новости:
- Скандальная Ольга Бузова попала в реанимацию - СМИ
- 63-летняя мама Дана Балана "засветилась" на яхте в мини-шортиках
- Располневший Уилл Смит снялся в одних плавках и пообещал похудеть
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram