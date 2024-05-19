Певица выступила на концерте Позитива в Одессе.

Известная украинская певица Lida Lee, которая исчезла из информационного пространства из-за вероятных проблем с алкоголем, снова появилась на публике.

Как известно, певица около двух месяцев назад удалила все посты в своем Instagram и прекратила выступать на сцене. Ближайшее окружение звезды подтвердило, что у артистки зависимость от алкоголя. Поклонники даже сняли исполнительницу вдребезги пьяной после концерта на видео.

Однако накануне, 18 мая, в Одессе прошел концерт известного певца Позитива, настоящее имя которого Алексей Завгородний. Как пишет блогер-сплетник Богдан Беспалов, Lida Lee появилась на сцене вместе с артистом. Они спели в дуэте композицию "Дым".

"Видно, что Лида волновалась, путала слова песни. Почему-то была в очках и старалась не смотреть в зал. Сложилось впечатление, что она сама себя стесняется. Несмотря на это, зрители достаточно тепло встретили и поддержали певицу", - сообщили гости концерта блогеру.

По их словам, Lida Lee вела себя необычно. Из-за волнения артистка путала слова и старалась не смотреть на поклонников в зале. Зрители говорят, что былая уверенность певицы исчезла.

Напомним, ранее Lida Lee впервые за долгое время опубликовала пост в Instagram. Звезда рассказала об измене и заявила, что у нее сложный период в жизни.

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