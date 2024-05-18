Простой способ очистки поможет улучшить состояние тех "глаз" авто, которые не очень "убитые".

Многие автолюбители интересуются, как отполировать фары в домашних условиях, чтобы они блестели и не были мутными. Это очень важно, поскольку из-за помутневших и пожелтевших "глаз" видимость на дороге в темное время суток может быть очень плохая, что, в худшем случае, может привести к ДТП.

Если вы не знаете, чем отполировать фары, то можете попробовать использовать копеечные доступные ингредиенты, которые, возможно, прямо сейчас есть у вас на кухне. Речь идет о лимоне и соде. Работать с этими продуктами очень просто, главное - придерживаться нескольких элементарных правил.

Кроме цитрусового и соды, также понадобятся для работы:

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пульверизатор;

вода;

тряпки;

нож.

Еще нужна будет малярная лента, чтобы не испачкать и не испортить кузов машины.

Как почистить фары лимоном и содой - пошаговая инструкция

Убедитесь, что у вас твердый фрукт - он должен быть неиспорченный и сочный. Разрежьте цитрусовый ножом пополам, возьмите одну из половинок и щедро насыпьте на нее соду. Потом надавите на половинку, чтобы выделился сок и началась химическая реакция - все начнет шипеть. После этого усердно натирайте "глаз" машины лимоном с содой. Периодически подсыпайте на цитрусовый соду и выдавливайте сок.

Чистка фары лимоном и содой непростой процесс. Когда из одной половины фрукта весь сок будет выдавлен, берите вторую половину и повторяйте операцию. После того, как вы отчистите фару, с нее нужно будет смыть самодельное чистящее средство. Для этого вам понадобится много воды. Потом тщательно протрите фару тряпкой.

Мы с вами разобрались, как отполировать фары лимоном с содой. Обратите внимания, что этот способ может помочь фарам, которые не очень "убитые". Если же фара серьезно помутнела, лучше сразу же прибегать к более серьезному методу, например, полировке разной наждачной бумагой и обработкой полиролью.

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