Гороскоп эксклюзивно для УНИАН составил мольфар Макс Гордеев.

Путешествуя по небесному гобелену, давайте углубимся в древнюю мудрость славянского пантеона и раскроем тайны, которые они хранят для каждого знака Зодиака. Приготовьтесь отправиться в путешествие под предводительством духов, которые сопровождают каждого из вас на вашем пути.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Бог Перун

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Под покровительством Перуна, могущественного Бога грома, войны и неба, Овен наделен мужеством, силой и неистовой решимостью преодолеть любые препятствия. Подобно тому, как молния рассекает тьму, так же и Овен будет побеждать в своих начинаниях.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Бог Велес

Под покровительством Велеса, Бога подземного мира, богатства и скота, Телец находит опору и процветание. Велес благословляет тельца изобилием, плодородием и глубокой связью с землей. Подобно непоколебимому быку, Телец всегда движется с терпением и стойкостью, лелея свои мечты, пока они не принесут плоды.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Бог Ярило

В царстве Ярило, юношеского Бога плодородия, растительности и весны, Близнецы открывают для себя двойственность своей природы. Ярило одаривает Близнецов даром адаптивности, любознательности и способностью ориентироваться в постоянно меняющихся течениях жизни. Подобно игривому зайцу, Близнецы прыгают от одного опыта к другому, охваченные радостью исследования

Рак (21 июня - 22 июля)

Богиня Мокош

В заботливых объятиях Мокоши, Богини плодородия, земли и женщин, Рак находит утешение и защиту. Мокош наделил Рака сочувствием, интуицией и глубоким чувством принадлежности. Подобно нежной черепахе, Рак несет свой дом внутри, черпая силу из корней и вод эмоций.

Лев (23 июля - 22 августа)

Бог Даждьбог

Озаренный лучезарным светом Даждьбога, Бога солнца, процветания и жизни, Лев сияет безграничной энергией и творчеством. Даждьбог наделяет Льва силой лидера, щедростью и пламенной страстью, которая зажигает сердца окружающих. Подобно величественному соколу, Лев взлетает к большим высотам, олицетворяя мужество, дальновидность и стремление к совершенству.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Богиня Рожаница

Под нежным руководством Рожаницы, Богинь судьбы, родов и предназначения, Дева открывает для себя красоту служения и исцеления. Рожаница благословляет Деву мудростью, смирением и острым глазом на детали. Подобно трудолюбивой пчеле, Дева старательно и преданно ухаживает за садом жизни, лелея рост и гармонию.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Богиня Лада

В царстве Лады, Богини любви, красоты и гармонии, Весы обретают равновесие и грацию. Лада одаривает Весов дипломатическим даром, справедливостью и глубоким пониманием искусства. Подобно нежной голубке, Весы ищут мира и гармонии во всем, преодолевая разногласия и способствуя налаживанию связей.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Бог Велес

Под загадочным взглядом Велеса, Бога подземного мира, магии и преобразований, Скорпион углубляется в глубины своей души. Велес наделяет Скорпиона упрямством, интуицией и бесстрашным стремлением к истине. Подобно таинственному змею, Скорпион отвергает старое, чтобы принять новое, орудуя своей силой с мудростью и проницательностью.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Бог Сварог

Рожденный в кузнице Сварога, Бога огня, мастерства и небесной навигации, Стрелец прокладывает путь приключений и открытий. Сварог наделяет Стрельца даром вдохновения, оптимизма и безграничной жажды знаний. Подобно благородному коню, Стрелец мчится по бескрайним просторам бытия, ища мудрости и просветления за горизонтом.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Бог Род

Под бдительным оком Рода, исконного Бога происхождения, судьбы и порядка, Козерог поднимается к высотам достижений и мастерства. Род благословляет Козу дисциплиной, стойкостью и непоколебимой решимостью покорять вершины успеха. Подобно уверенной козе, Козерог взбирается на гору судьбы, руководствуясь традициями и мудростью веков.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Бог Стрибог

В царстве Стрибога, Бога ветра, мудрости и перемен, Водолей в ритме постоянных изменений, принимая инновации и революции. Стрибог одаривает Водолея даром видения, независимостью и безграничным любопытством, которое не знает границ. Подобно неуловимой выдре, Водолей ловко и грациозно ориентируется в потоках перемен, прокладывая новые пути и перекраивая мир вокруг себя.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Богиня Марзанна

Под сочувственным взглядом Марзанны, Богини зимы, смерти и возрождения, Рыбы путешествуют по глубинам подсознания и царствам сновидений. Марзанна благословляет Рыб эмпатией, воображением и глубокой связью с невидимыми мирами. Подобно мистическому дельфину, Рыбы плавают в водах души, руководствуясь интуицией и приливами и отливами эмоций.

Завершая наше исследование славянского гороскопа, пусть мудрость богов и дух тотемных животных возьмут вас с собой в путешествие по звездному небу. Помните, что космос говорит шепотом к тем, кто слушает с открытым сердцем и умом, настроенным на тайны Вселенной.

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