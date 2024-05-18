Когда будете выбирать подкормку для помидоров, обязательно нужно обращать внимание на их внешний вид.

Для того, чтобы получить мощные, крупные и сахаристые помидоры, нужно знать, чем полить помидоры после высадки в открытый грунт и что использовать потом для того, чтобы урожай был отличным.

Очень важно соблюсти сроки подкормки томатов - нужно дать растению укорениться (обычно на это идет 10 дней). Когда вы заметите, что рассада начала активно расти, появились пасынки, новые листья, - значит растения укоренились и их можно подкармливать. Если внести подкормки раньше - саженец просто их не примет.

Чем подкормить рассаду помидоров после высадки в грунт

Выбор подкормки зависит от того, в каком состоянии находится растение. Если оно имеет тонкий ствол и небольшие листья, есть пожелтевшая листва (это признаки хлороза), - значит рассаде не хватает азота. В таком случае первая корневая подкормка должна быть азотосодержащей. Можно использовать:

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комплексные удобрения с преимуществом азота;

внести кальцевую селитру (10-20 граммов на 10 литров).

Если растению не будет хватать кальция, у его плодов может появиться вершинная гниль. Такое же заболевание растению грозит в случае избытка калия.

Чем лучше подкормить помидоры в открытом грунте - еще один вариант

Возможно, у ваших томатов толстый ствол и крупные листья, в таком случае их не стоит подкармливать азотом. Можно использовать сольное удобрение, в котором много кальция, калия и фосфора.

Чтобы получить такие сахаристые томаты, как никогда, эксперты рекомендуют позже их подкормить смесью из нескольких ингредиентов. Это нужно сделать тогда, когда плоды наливаются.

Чем подкормить томаты для сахаристости

Лучше всего подкармливать томаты утром, после которого будет солнечный день.

Вот что нужно для подкормки:

вода;

прессованные дрожжи (на 5 литров нужно 10 граммов);

половина стакана сахара;

50 мл препарата сенная палочка.

Всыпьте в воду дрожжи и перемешайте их до растворения. Потом добавьте сахар и все перемешайте на протяжении 30 секунд. После этого растения сразу же нужно опрыскать этой смесью. Такую подкормку можно повторять раз в две недели.

Ранее УНИАН писал, что посадить на огороде до конца мая. В частности, речь шла о посадке редиски, капусты, свеклы и огурцов.

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