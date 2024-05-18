День соседей 2024 в Украине отмечается 18 мая - поздравьте людей по соседству.

Ежегодно в середине мая украинцы отмечают необычный праздник День соседа. На официальном уровне дата пока что отмечается лишь в Киеве, но и жители других регионов могут присоединиться.

В современном мире соседи мало общаются между собой и часто даже не знают имён друг друга. Сегодняшний праздник призывает людей сплотиться, что для украинцев сейчас особенно важно. В День соседей принято устраивать соседские вечеринки, ходить в гости с угощением или как минимум поздравить соседа и пожелать ему хорошего дня.

По традиции праздник отмечается в третью субботу мая. 18 мая - вот когда День соседа наступит в 2024 году.

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День соседей 2024 - история праздника

День соседа был в основан в Киеве в 2018 году по решению Киевсовета. Цель праздника - призыв к установлению добрососедских отношений и толерантному общению с живущими рядом.

Существует также Европейский день соседа, который отмечают в последнюю пятницу мая (в этом году - 31 числа). Праздник придумали во Франции, когда один парижанин захотел преодолеть разобщенность между соседями. Он помог найти работу безработным, друзей - одиноким соседям, нянь - родителям. Постепенно праздник стали отмечать по всей Европе.

Поздравления с Днем соседа

С праздником вас, соседи! Давайте жить дружно, не знать конфликтов и не стесняться заходить в гости друг к другу.

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Поздравляю с Днем соседей! Желаю жить дружно, счастливо и в достатке в мирной Украине!

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С Днем соседей! Пусть никогда не будет между соседями ссор и недомолвок. Пусть будет взаимопомощь и уважение друг к другу, а все семьи будут счастливы!

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