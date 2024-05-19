Музыкант рассказал о старшем сыне, который служит в рядах ВСУ.

Фронтмен группы "Друга Ріка", известный украинский музыкант Валерий Харчишин честно ответил, повлиял ли развод с женой, на его общение с детьми.

Как известно, Валерий Харчишин развелся с женой спустя 13 лет брака. Юлия и Валерий воспитывают троих сыновей, но уже отдельно. Певец признался, что старается как можно больше времени уделять детям. Он полностью вовлечен в воспитание и помогает Юлии. Однако бывают дни, когда из-за загруженного графика, музыкант не может побыть с сыновьями, что очень расстраивает его.

"Я вижу своих детей регулярно: периодически отвожу-забираю из школы, провожу свободное время с ними. Когда их мама уезжает в командировку - я полностью беру сыновей на себя. Конечно, есть напряженные дни, недели, когда не хватает времени, чтобы уделять его детям в полной мере - в такие моменты я чувствую вину. Но, в общем, стараюсь быть максимально вовлеченным в жизнь детей. Конечно, всегда хочется больше и качественнее, но, к сожалению, не всегда позволяют обстоятельства. Несмотря на все, я стараюсь и, думаю, мне это удается", - поделился Харчишин в интервью "Фактам".

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Артист рассказал о своем старшем сыне Дмитрии. Сейчас 25-летний парень защищает Украину на фронте в составе ВСУ. Харчишин младший с первых дней полномасштабного вторжения находится на передовой и редко видится со звездным отцом. По словам Валерия, они с Дмитрием последний раз встречались еще в декабре.

"Мне очень жаль, что не всегда удается увидеться, когда сын бывает в Житомире по своим военным делам. Иногда не удается "совпасть" графиками и встречаться так часто, как хотелось бы. Последний раз это было в декабре. Он изменился: и внутренне, и внешне, возмужал, повзрослел", - добавил певец.

Напомним, ранее Валерий Харчишин высказался об уместности участия на "Евровидении" во время войны.

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