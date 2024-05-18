Называем простые в выращивании культуры, которые можно посадить на даче и посещать раз в неделю.

С приближением лета украинцы начнут посещать дачи и засаживать участок. Далеко не у всех достаточно времени и сил на кропотливый уход за посевами. В жаркие летние дни совсем не охота часами горбатиться на огороде, но ведь и домашних овощей и фруктов тоже хочется!

Мы подскажем, что посадить на даче чтобы, меньше работать. Эти неприхотливые растения для дачи почти не требуют вмешательства человека и подходят для занятых дачников, которые появляются на участке лишь раз в неделю.

Что посадить на даче, чтобы не ухаживать

Следующие растения считаются довольно неприхотливыми для выращивания. Конечно, совсем без ухода не обойтись, но визита на дачу раз в неделю будет достаточно.

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Деревья и кустарники.

Без сада не обходится практически ни одна дача. И не зря - плодовые деревья и ягодные кусты растут без человеческой заботы даже на заброшенных участках. Несколько визитов в месяц вполне хватит, чтобы полить сад и обработать его от насекомых.

Самыми популярными растениями для дачи считаются яблоки, груши, вишня, шелковица, абрикос, малина, ежевика. Не забывайте соблюдать минимальное расстояние между саженцами при посадке.

Картошка. Не очень прихотлива и не требует частого полива. Обязательно проведите окучивание грядок, чтобы корни меньше подсыхали. И не забудьте несколько раз за лето обработать картофель от колорадских жуков.

Капуста. На этапе выращивания рассады капуста является довольно капризной, но после пересадки станет гораздо проще. Если планируете редко появляться на дачу, то высаживайте саженцы в полутень.

Газания. Идеальный вариант того, какие цветы посадить на даче, чтобы цвели все лето. Эти яркие разноцветные ромашки растут на любой почве, не требуют подкормок и частого полива, стойко переносят заморозки. А вредители клумбы обходят их стороной. Поливать газании достаточно раз в неделю, а в дождливую погоду можно и реже. Цветут они долго и очень красиво.

Бахчевые. Кабачки, тыква, патиссоны и арбузы могут не нуждаются в частом поливе и прополке. Широкие листья этих растений являются природной защитой от сорняков и обжигающих солнечных лучей.

Острый перец. Мелкие острые перцы почти не требуют полива, ведь их родиной является засушливая Южная Америка. От жары они наоборот становятся острее и вкуснее. Вам останется лишь собрать урожай.

Пряности. Большинство трав и листовых салатов требуют постоянных поливов и не подходят для занятых дачников. Но есть исключения - чеснок и базилик. Они не только удовлетворятся поливом раз в неделю, но и совсем не боятся вредителей.

Бобовые. Большого ухода эти растения не требуют. Самое главное - сделать опору при посадке. Горох и кустовую фасоль можно поливать раз в неделю. В конце лета не забудьте вовремя собирать урожай, иначе на бобовых перестанут появляться новые стручки.

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