Из-за отсутствия электричества люди остаются без многих благ цивилизации.

Из-за массированных обстрелов по критической инфраструктуре городов многие украинцы часто живут без света - электричество отключают на несколько часов каждый день, а то и дважды в день. УНИАН подскажет, какой интернет работает без света и как обеспечить себя им даже во время блэкаута.

Как сделать интернет без света - инструкция

Самое простое, что вы можете сделать - это раздать связь с мобильного телефона на другие устройства. Таким образом у вас будет интернет, который работает без света. Запоминайте инструкцию:

в настройках телефона включите точку доступа;

активируйте функцию Wi-Fi на компьютере или ноутбуке, найдите название мобильной сети, введите пароль и подключитесь.

При необходимости можно подсоединить телефон к павербанку, так как раздача интернета ускоряет разрядку батареи. С заряженным павербанком вам удастся пользоваться Wifi без света довольно долго.

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Иногда бывает так, что из-за отключений электричества снижается и качество связи - "палочек" на телефоне меньше, чем обычно. Тогда вам нужно знать, как усилить сигнал мобильной связи, чтобы не только беспрепятственно совершать звонки, но и пользоваться интернетом:

купите Wi-Fi репитер, который подходит к вашей модели телефона;

установите девайс на гаджет;

скачайте CellTower Locator.

Последний пункт - это программа, которая определяет месторасположение ближайшей к вам вышки сотовой связи. Вам нужно будет только направить антенну в ее сторону, "поймать" сигнал и пользоваться интернетом.

Ранее мы говорили, как подключить Wi-Fi без света.

Какой интернет работает без света - список провайдеров

Для того чтобы подключить интернет без света, нужно знать, какие провайдеры в вашем городе могут обеспечить такую функцию, используя определенные технологии.

К примеру, во всех городах Украины без света работают ADSL (Укртелеком), спутниковый интернет (Датагруп) и Starlink, а в Киеве еще Softlink и DataNet. Чтобы точно знать, как именно вам подключиться к Wi-FI, если отключили свет в доме, и существует ли такая возможность у вашего провайдера, лучше позвонить на горячую линию и уточнить информацию у оператора.

Как подключить интернет без света еще

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram рассказал, как можно оставаться на связи и позаботиться о стабильном интернете, даже если отключили электричество:

загрузите карту Пунктов несломленности в Дие - так вы будете знать, где можно зарядить телефон и воспользоваться интернетом;

подключайтесь к провайдерам, которые используют технологию xPON, затем купите павербанк, подключите его к роутеру и к абонентскому терминалу ONU;

включите нацроуминг вместо автоматического выбора сети - подключитесь к Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

Эти простые советы помогут вам пользоваться интернетом, читать новости, учиться, работать и смотреть фильмы даже если свет отсутствует несколько часов подряд.

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