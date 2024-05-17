Певица показала, как провожала приемную дочь в детский сад.

Известная украинская артистка Наталья Могилевская поделилась в сети редким кадром с приемной дочерью Софией.

В своем Instagram Наталья Могилевская опубликовала фотографию с 4-летней дочерью, которая собиралась идти в садик. По случаю Дня вышиванки исполнительница выбрала праздничный образ для девочки. Маленькая София примерила платье-вышиванку, а волосы у нее собраны в два хвостика. На фото малышка крепко обнимает мамочку. Лицо дочери певица пока показывать не хочет, поэтому девочка спиной к камере. Сама же Наталья в домашнем халате и без макияжа.

"Как мы собирались в садик на День вышиванки...", - написала под фотографией Могилевская.

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Поклонники звезды уже успели прокомментировать милое фото певицы с дочкой. В комментариях под кадром они написали, что Могилевской подходит материнство.

"Самая милая, самая добрая и самая благородная мамочка"

"Как приятно на вас смотреть, материнство вам к лицу, Наталья!"

"Наталья, как же вам идет материнство. Вы совсем другая, не такая, как раньше. Преклоняюсь перед вами"

"Вы настоящая, красивая, мудрая, украиночка"

"Большая душа и безграничная любовь!"

К слову, Наталья Могилевская воспитывает не только 4-летнюю Софию, но и ее старшую сестру - 12-летнюю Мишель. Певица рассказывала, что ее дочери прошли немало испытаний за свою жизнь.

Напомним, ранее Наталья Могилевская показала, что подарила приемным дочерям по случаю Пасхи.

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