Если вы не можете найти действительно результативное средство от мышей - вам стоит прочесть эту статью.

Мыши в доме и на участке - и в доме приносят немало вреда, начиная от уничтожения растений, порчи посадочного материала и перекапывания земли до заражения болезнями ваших продуктов питания. УНИАН расскажет, как избавиться от мышей народными средствами в жилом помещении или в саду.

Почему нужно знать, как избавиться от мышей

Если вы обнаружили у себя в жилище этих маленьких незваных гостей, значит, нужно срочно принимать меры. Игнорировать наличие грызунов нельзя, иначе последствия будут очень неприятными:

испорченные продукты;

блохи и другие насекомые;

риск развития инфекционных заболеваний у людей и животных;

перерезанная маленькими зубками проводка;

постоянный хруст и шуршание, а значит, психологический дискомфорт.

Что касается сада, то, бегая по нему, мыши могут съесть или погрызть семена, которые вы собирались использовать для посадки. Естественно, после такого вмешательства они уже не будут пригодны. Грызуны также способны копать землю, а вместе с этим блокировать доступ полезных веществ к растениями и повреждать их корни. Так что, народное или химическое средство от мышей необходимо каждому, кто встретил грызунов лично.

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Как избавиться от мышей в доме и на дачном участке

Первый вариант влияния - это отрава от мышей, которую используют практически все поклонники радикальных методов. Бывает такое средство от мышей разным - порошки для приготовления приманок, крема, таблетки, спреи и даже жидкости, которые нужно смешивать с водой. Отрава от мышей выбирается, исходя из финансовых возможностей, масштаба проблемы и желаемого эффекта - в ассортименте подобных товаров можно найти даже быстродействующие препараты, которые моментально убивают даже очень больших и опытных крыс.

Ультразвук от мышей тоже "работает" отлично, ведь технологии не стоят на месте - многие дачники, испробовав этот метод, хвалят его. Вам нужно просто купить такой прибор и разместить его там, где были замечены мыши. Желательно периодически менять частоту, чтобы грызуны не привыкли к звуку. Неоспоримый плюс в том, что ультразвук от мышей - это экологичный, долговечный и безопасный для человека, а также домашних животных, способ борьбы. Единственное "но" - хомяки, домашние крысы и шиншиллы могут его бояться.

Механические и электрические ловушки тоже могут быть использованы в качестве противодействия мышам. Первый вариант знаком многим - это устройство с механизмом, который срабатывает, когда грызун попадает внутрь ловушки. Второй (электрический) считается более гуманным - приманка внутри привлекает мышь, когда та оказывается рядом с ней, срабатывает световой индикатор, а затем сразу грызун получает разряд тока, от мощности которого моментально отправляется к своим предкам на небеса.

Как избавиться от мышей народными средствами

Если вы не хотите или не можете тратить деньги на отраву, а также покупать специальные устройства, можете обойтись тем, что есть у вас дома:

древесная зола - остается на лапах, имеет неприятный запах, поэтому мыши не вернутся туда, где в нее "влипли";

- остается на лапах, имеет неприятный запах, поэтому мыши не вернутся туда, где в нее "влипли"; горький перец - завернуть в бумагу, поджечь и окурить помещение, где находились мыши (чаще используют для кладовых и подвалов);

- завернуть в бумагу, поджечь и окурить помещение, где находились мыши (чаще используют для кладовых и подвалов); чеснок - разложить по полкам и поверхностям.

Также популярен и лавровый лист от мышей - отзывы о таком методе борьбы очень положительные. Все, что нужно - измельчить специю и разбросать по местам прогулок грызунов. Аптечные средства от мышей лучше не покупать, разве что приобрести эфирные масла полыни и мяты - грызуны не переносят эти запахи.

Дополнительно подскажем, как избавиться от мышей с помощью соды - этот порошок точно найдется у каждой хозяйки. Насыпьте в миску равные части сахара, муки и соды, долейте воды так, чтобы получилось тесто, скатайте из него несколько шариков и разложите в нужных местах. Если мышь съест такое угощение, то сода вызовет химическую реакцию, соединяясь с желудочным соком. Грызун не сможет выплюнуть "лакомство" и погибнет.

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