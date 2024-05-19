Татьяну Коряк накрыло волной хейта в сети.

Известная украинская блогер-миллионерша Татьяна Коряк, более известная как Корячка, похвасталась полетом на частном самолете. Звезда сети отправились на отдых за границу.

Корячка опубликовала фото со своим мужем, где они позируют возле частного самолета. По словам Татьяны, наконец осуществилась ее мечта. Супруги отправились в Канны, где как раз проходит кинофестиваль.

"Мы начинаем наше путешествие. Моя мечта осуществилась. Даже двое из них! Нет, три! Лечу на частном самолете в Канны. Прогулка по красной дорожке и впоследствии покажу еще одну", - написала под фото Коряк.

Видео дня

Реакция подписчиков

Скандальная блогерша возмутила украинцев своим заявлением, что во время войны с мужем летит за границу на частном самолете. В комментариях под постом певицы подписчики разразились критикой.

"На что вы рассчитывали, выставляя это фото? На поддержку украинцев? Две параллельные реальности. Позор!"

"Интересно, как вы вдвоем будете выглядеть в глазах иностранцев, когда они узнают, что вы из Украины. Это реально позор"

"Мне кажется, надо быть солидарной со своим народом, с людьми, которые не имеют рук банально поесть, с женами, которые сейчас воспитывают детей без отца, а не выставлять вот это и тригерить людей"

"Почему одним позволяют уклоняться? Других на линию? Даже с недостатками"

"С жиру уже не знают, как побеситься. Не толерантно по отношению к другим людям в Украине. Кого-то на передок, а кому-то Канны на частном"

Корячка ответила хейтерам

В своем Instagram Корячка ответила подписчикам, которые раскритиковали ее. Татьяна указала, что цель ее поездки в Канны - это выход на красную дорожку для поддержки Украины. Кроме того, блогерша планирует посетить благотворительное мероприятие Ukraine Fashion Film Festival. Там также будут присутствовать певица Jerry Heil, танцовщица Илона Гвоздева и тому подобное.

Коряк также объяснила, что за последние 10 лет несколько раз теряла все, но никогда не сдавалась. Она подчеркнула, что заслуживает на отдых.

"Мне честно жаль тех людей, которые пишут злобные комментарии. Потому что их жизнь сводится к тому, чтобы унизить меня и почувствовать при этом что-то. На своей странице я привыкла вдохновлять людей на то, чтобы делать свою жизнь лучше. Уже 10 лет войны, не 2 года полномасштабной. Моя семья несколько раз все теряла", - прокомментировала Татьяна.

Как говорит Корячка, украинцы стали "нездоровыми психологически". Она пожелала возмущенным гражданам начать наслаждаться жизнью и не осуждать других.

"В условиях полномасштабной войны люди стали такими злыми, они забыли что такое радоваться, они хотят, чтобы все вокруг страдали. Честно, наше общество психически нездорово. Эта тенденция меня ужасает. Пусть я буду принимать удар хейта в свою сторону, я выдержу, не волнуйтесь. Главное, чтобы люди, которые смотрят на меня, вдохновлялись", - добавила звезда сети.

Напомним, ранее Корячка сильно похудела из-за проблем со здоровьем.

Вас также могут заинтересовать новости: