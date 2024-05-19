Певица провела время с дочерьми и экс-супругом за границей.

Накануне, 18 мая, известная украинская певица Камалия отмечала свое 47-летие. Особый день артистка провела в компании самых родных.

По случаю дня рождения Камалия опубликовала фото в праздничном платье-вышиванке и написала, что не хочет в этом году устраивать шумных вечеринок. Поэтому она поехала за границу к своим дочерям.

"Сегодня у меня день рождения. Обычно это праздник, но в эти тяжелые времена, когда в нашей стране идет война и гибнут наши герои, праздновать я не буду. Зато с радостью приму ваши теплые слова и поздравления, которые согреют мое сердце. Ваша поддержка и любовь для меня очень важны. Спасибо каждому из вас за добрые пожелания и теплые объятия, которые я чувствую. Пусть в наших сердцах всегда будет место для надежды, веры и любви. Обнимаю всех и спасибо, что вы есть!" - написала под кадром певица.

Видео дня

Неожиданно знаменитость отпраздновала день рождения не только с дочерьми Арабеллой и Мирабеллой, но и с бывшим мужем - миллиардером Мохаммадом Захуром. В Португалии семья в полном составе катались верхом.

Поклонники также присоединились к поздравлениям. Они написали приятные слова певице в комментариях под ее постом.

"Поздравляю! Вы невероятная! Лично общалась с вами, поэтому знаю! Победы и исполнения желаний, пусть Бог хранит!"

"Наша милая Камалия, искренне поздравляю с днем рождения! И в дальнейшем свети нам, как солнышко, своей красотой, замечательным пением, искренним сердцем, доброй душой!"

"Камалия искренне поздравляю, всего наилучшего желаю в вашей жизни. Любви от мужа, уважения от людей и ласки от детей"

Напомним, ранее Камалия показала, как встретилась с дочками в Лондоне.

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