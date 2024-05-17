Новый сезон сериала посвящен Пенелопе Фезерингтон.

Netflix выпустил долгожданный третий сезон американского сериала "Бриджертоны". В новой части речь пойдет о Пенелопе Фезерингтон, которая пытается найти настоящую любовь.

В третьем сезоне Пенелопа Фезерингтон планирует наконец выйти из тени своей матери и сестер. Для этого она решила найти мужчину и выйти замуж. Колин Бриджертон только что вернулся из Европы. Он помогает своей подруге детства стать желанной невестой и найти мужа. Однако во время их общения Колин понимает, что у него зарождаются чувства к Пенелопе.

В это время на брачном рынке появляется Франческа Бриджертон. В этом году младшая из сестер дебютирует в качестве завидной невесты. Однако у девушки несколько иные взгляды на поиски возлюбленного.

Вместо этого Крессида Коупер, у которой, казалось бы, нет шансов встретить достойного мужчину, неожиданно показывает другую сторону своего характера. В это же время королева Шарлотта и леди Дэнбери устраивают успешные свадебные торжества.

Стоит отметить, что 16 мая Netflix представил только первую часть сезона, в которую вошли четыре серии. Оставшиеся четыре эпизода будут доступны после 13 июня. Тогда поклонники истории Бриджертонов узнают, сойдутся ли Колин и Пенелопа.

Реакция зрителей

"Я злюсь на Netflix за то, что они разделили сезон на две части. Все так интригующе. Я с нетерпением жду продолжения".

"Любимая пара, любимая книга в серии".

"Поглотила 2 сезон меньше чем за неделю, теперь жду 3. Пенелопа очень красива, я восхищаюсь ею с первого сезона".

"Я действительно плачу от счастья, я обожаю этот сериал, это лучшее, что когда-либо было создано. Пора пересматривать предыдущие 2 сезона".

"Пенелопа - как яблоко: хочется сорвать его и съесть! Она самая умная и порядочная в их семье!"

К слову, первый сезон сериала вышел в 2020 году. Он основан на романах-бестселлерах Джулии Куинн. Сразу после премьеры сериал стал настоящим хитом среди киноманов. Действие всех сезонов происходит в Лондоне эпохи Регентства. Все истории в сериале вымышленные.

Напомним, ранее стало известно, когда выйдет четвертый сезон "Эмили в Париже".

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