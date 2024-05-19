Рассказываем, в каком месяце сажать кабачки и в какие дни - что советует лунный календарь.

Вырастить бахчевые - дело несложное. Посадить их можно через рассаду - если хотите ранний урожай, или же высевать семена прямо на грядку. Многие огородники при этом ориентируются, в какой фазе находится Луна - чтобы овощи лучше пошли в рост. Когда сажать кабачки в открытый грунт в 2024 году согласно лунному календарю - рассказываем дальше.

Когда сажать кабачки - лунный календарь

Вопрос первый - до какого числа можно сажать кабачки? Овощи начинают сеять в открытый грунт в начале мая и делают это в течение всего месяца и аж до третьей декады июня. Здесь важно ориентироваться не столько на календарь, сколько на погоду. Почва должна прогреться до 12-13°С и миновать угроза возвратных заморозков. Если семена посадить в холодную землю, они будут прорастать долго, а то и вовсе загниют.

Кабачки советуют сеять в те дни, когда Луна в Тельце, Деве, Козероге, Раке, Скорпионе и Рыбах:

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в мае - с 16 по 22 число, 26, 27 и 30-31;

- с 16 по 22 число, 26, 27 и 30-31; в июне - 3, 4 число, 8, 9, а также с 12 по 20.

Некоторые огородники умудряются за сезон вырастить не один, а два урожая этих бахчевых - сначала через рассаду, а затем посадкой в грунт.

Как сажать кабачки семенами в открытый грунт

Для начала выберите правильный участок - эти овощи любят солнце. Почву предварительно следует взрыхлить на глубину 10 см, можно внести удобрения - например, 15 грамм аммиачной селитры на каждый квадратный метр.

Чтобы семена скорее взошли, их нужно замочить в течение нескольких часов в чистой воде (без хлора), а затем прорастить во влажной салфетке.

Сеют семена на грядке на расстоянии 50 см, чтобы они не мешали друг другу, на глубину 3-4 см. Можно в каждую лунку класть не одно, а 2-3 семечка - для перестраховки, чтоб точно взошло. Потом лишние ростки можно будет проредить.

Ранее мы расказывали, что посадить на огороде до конца мая - какие овощи, зелень и бахчевые культуры любят тепло.

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