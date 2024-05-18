Если ещё не посадили картошку - есть несколько удачных дат в мае и июне.

Традиционно в апреле-мае украинцы приступают к посадке картошки. Для многих людей главной мотивацией к началу работы является желание не отставать от соседей. Но это неправильный подход - гораздо лучше ориентироваться на погодные условия и лунный календарь. К примеру, май 2024 года выдался холодным, и у многих огородников картошка замерзла. Поэтому в этом году посадки можно немного отложить.

Мы расскажем, когда сажать картошку в 2024 году, чтобы получить богатый урожай.

Когда сажать картошку - главные правила

Картофель считается не очень требовательной культурой, но морозы для него все же нежелательны. Приступать к посадке стоит, если температура воздуха не опускается ниже 10°, а почва полностью растаяла. В этом году наступили майские заморозки, поэтому время посадки можно немного отсрочить.

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Важно также учитывать сорт картофеля. После второй половины мая можно посадить среднепоздние и поздние сорта. А собирают их в конце лета и в начале сентября.

Таким образом, посадить позднюю картошку в 2024 году можно с середины мая по начало июня. Чем севернее область Украины, тем позднее начинают посадки.

Когда сажать картошку по лунному календарю

Некоторые фазы Луны подходят для посадки овощей лучше других. Урожайными датами лунного календаря считаются такие:

в мае - 27-29, 31 число;

- 27-29, 31 число; в июне - 2-9, 12-15 число.

В какие дни нельзя сажать картошку? Это даты полнолуния и новолуния: 23 мая, 6 июня и 22 июня. В такие лунные фазы ничего сажать не рекомендуется.

Как сажать картошку - инструкция

Перед посадкой клубней прочтите, как прорастить картофель. Это повысит урожайность овоща и ускорит созревание.

Затем подготовьте грядки глубиной 10-15 см - они должны быть перекопаны на высоту штыка лопаты и избавлены от сорняков. Если почва бедная, то рекомендуется внести компост или перегной.

В подготовленные лунки посадите пророщенный картофель ростками вверх. Соблюдайте расстояние 35 см между соседними клубнями и 70 см между грядками. Далее закопайте грядки, а поливать их необязательно. Обычно первый полив проводят после появления молодых ростков.

Узнайте также, что положить в лунку при посадке картофеля для повышения урожайности.

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