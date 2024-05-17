16 мая исполнилось два года с тех пор, как певец стал на защиту страны.

Известный украинский певец, а теперь и воин ВСУ, Александр Положинский рассказал, что 16 мая - это особенная для него дата. Военный отметил два года с момента начала службы в армии.

В своем Instagram Александр Положинский опубликовал фотографию, на которой он в военной форме. В подписи к кадру артист указал, что этот комплект сгорел на Углегорской ТЭС. Также воин выразил благодарность украинцам за поддержку.

"Сегодня два года, как я впервые надел украинский пиксель. Супервоин из меня не получился, но делаю, что могу, так хорошо, как могу. Особо собой не горжусь, но мне за себя и не стыдно. Спасибо тем, кто был рядом, кто есть рядом, кто будет рядом, и всем, кто поддерживал и поддерживает. А этот комплект формы сгорел на Углегорской ТЭС. Жаль - классный был", - рассказал Положинский.

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Что известно об Александре Положинском

Александр Положинский - известный певец, который основал украинскую группу "Тартак". Сам исполнитель родом из Луцка. Музыкой артист начал заниматься еще с детства, несмотря на то, что получил экономическое образование.

Отметим, что Александр Положинский с первых дней российского полномасштабного вторжения защищает государство на фронте. После года службы в ВСУ у него возникли проблемы со здоровьем. Певцу понадобилось несколько операций.

Напомним, ранее певец Саша Положинский ответил, убивал ли он оккупантов.

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