О негативных и полезных свойствах золота эксклюзивно для УНИАН рассказал мольфар Макс Гордеев.

Все мы, когда-то в жизни, ощущали магию золота. Этот блестящий металл, притягивающий взгляды своим таинственным сиянием, обладает не только материальной ценностью, но и глубоким символическим значением, которое уходит корнями в древность. Золото всегда было неотъемлемой частью нашей жизни, воплощением роскоши и богатства, символом власти и статуса. Однако за этими искрящимися фасадами скрывается нечто гораздо более глубокое и загадочное - энергетика золота, которая способна влиять на наши души и сердца, наполняя нас силой, уверенностью и благополучием.

Положительные энергетические свойства золота

Сила и стабильность

Золото ассоциируется с Солнцем и символизирует власть, стабильность и энергию. Золотые украшения могут помочь человеку почувствовать себя более уверенно и сильно.

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Целебные свойства

В некоторых культурах золото считается металлом, обладающим целебными свойствами. Украшения из золота могут считаться способом привлечь в жизнь здоровье и благополучие.

Привлечение успеха и богатства

Золото часто ассоциируется с богатством и процветанием. Золотые украшения могут помочь привлечь в жизнь материальный достаток и успех.

Важно выбирать качественные изделия из золота, поскольку низкое качество может негативно сказаться на энергетике. Избегайте сочетания золота с другими металлами, особенно если это вызывает аллергические реакции или дискомфорт.

Важно обращать внимание на свое самочувствие во время ношения золотых украшений. Если вы чувствуете себя уверенно и комфортно, то это может быть положительным сигналом в плане энергетики. Золото может помочь укрепить чувство собственной ценности и самоуважения. Однако важно не переходить грань и не связывать свою самооценку и статус с материальными вещами.

Негативное влияние золота на энергетику и благосостояние человека

Эгоистичность и стремление к власти

Из-за ассоциаций с властью и богатством, носитель золота может столкнуться с соблазном усиления эгоистических стремлений. Это может привести к негативным последствиям в отношениях с окружающими.

Материализм

Золото часто ассоциируется с материальным богатством. Слишком сильное стремление к ношению золотых украшений может привести к излишнему материализму и потере интереса к духовным ценностям.

Приверженность к образу

Некоторые люди могут начать слишком сильно идентифицироваться с образом, ассоциирующимся с золотом, и терять свою индивидуальность. Это может привести к ограничению самовыражения и развития личности.

Зависимость от внешних символов успеха

Носитель золотых украшений может начать зависеть от внешних символов успеха и статуса, что может привести к недовольству и недостатку удовлетворения внутренних потребностей.

Агрессия и раздражительность

Считается, что золото, как символ солнечной энергии, может иногда активировать агрессивные эмоции у человека. Это может проявляться в форме повышенной раздражительности, недовольства или даже агрессии. Поэтому важно использовать золото с умеренностью и осознанием своих эмоциональных реакций, чтобы избежать негативных последствий.

Знаки Зодиака, которым золото будет помогать

Лев

Золото соответствует сильной энергии Льва, ассоциирующейся с властью, статусом и богатством. Ношение золота может помочь Львам усилить свою уверенность и привлечь внимание к своему величию.

Стрелец

Стрельцы часто стремятся к росту и успеху. Золото может помочь им привлечь в жизнь высшие цели и укрепить их чувство силы и достижений.

Овен

Золото прекрасно подходит для Овнов, которые всегда идут вперед и стремятся к лидерству. Ношение золота поможет им подчеркнуть свою силу и волю к действию.

Знаки Зодиака, которым золото может навредить

Дева

Девы - практичные и аналитические знаки, которые могут испытывать дискомфорт от слишком ярких и выразительных украшений, включая золото. Ношение золота может привлечь излишнее внимание и отвлечь от их целей и задач.

Козерог

Козероги ценят стабильность и традиции. Золото, как символ роскоши и богатства, может показаться им слишком экстравагантным и даже лишним.

Рак

Раки - знаки, чувствительные и эмоциональные. Золото, с его ассоциациями с силой и властью, может вызвать у них чувство дискомфорта и неудовлетворенности.

Носить золото или нет, в конечном итоге, зависит от индивидуальных предпочтений и свойств каждого знака Зодиака. Важно быть осознанным и внимательным к собственным энергетическим реакциям и потребностям.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

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