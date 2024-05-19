В сети прокомментировали знакомтсво звезд.

Сразу после выступления на "Евровидении-2024" известная украинская певица Jerry Heil отправилась на Лазурное побережье Франции на Каннский кинофестиваль. Там артистка познакомилась с украинским режиссером оскароносного фильма "20 дней в Мариуполе" Мстиславом Черновым.

В своем Instagram Jerry Heil опубликовала совместное фото с режиссером и указала, что их знакомство состоялось на украинском мероприятии в Каннах. По словам исполнительницы, она всегда хотела, чтобы украинские песни стали всемирно известными:

Я всегда мечтала, чтобы украинская музыка стала частью глобальной индустрии. Сейчас это становится реальностью! В то же время путь в мир пробивает себе и украинское кино. Мстислав и его невероятно трудолюбивая команда не просто получили Оскар - они поразили мир! Это необходимо сегодня, как никогда! Видео дня

В дополнение, Jerry Heil заверила, что украинская культура благодаря своей искренности и глубине сможет объединить мир. Артистка станет хедлайнером на благотворительном вечере Ukrainian Fashion Film Festival. Она поделилась, что в этом году на кинофестиваль прибыло очень много украинцев.

Реакция поклонников на знакомство звезд

"Фото дня: будущая обладательница Грэмми и кинорежиссер оскароносец";

"Как же я горжусь тобой! Спасибо за твое творчество. Ты - лучшая"

"Думаю, что это Мстиславу посчастливилось сделать фото с Вами, Яна"

"Будущая обладательница заслуженного Grammy и обладатель Оскара. Яна, ты богиня".

К слову, Jerry Heil в дуэте с Alyona Alyona достойно представили Украину в гранд-финале "Евровидения-2024" и заняли 3 место на конкурсе.

Что касается Мстислава Чернова, то его фильм о кровавых событиях в Украине "20 дней в Мариуполе" получил Оскар на кинопремии в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Это - первый Оскар за время украинской независимости.

Напомним, ранее Мстислав Чернов рассказал об угрозах.

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