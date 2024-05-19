Читайте на УНИАН пять главных причин, по которым браки завершаются разводом.

По статистике до 50% браков в Украине заканчиваются разводом. Хотя каждые отношения уникальны, несут свои обстоятельства и проблемы, рассмотрим главные причины для развода, согласно статистике.

Распространенные причины развода у мужчин и женщин в Украине

Согласно соцопросам, основной причиной распада семей являются ранние браки и беременность. Молодые пары не хотят и не готовы решать возникшие конфликты и споры. Ситуацию ухудшают неоправданные ожидания.

В веские причины для разводов входят алкогольная, наркотическая и игровая зависимости. Когда один из супругов злоупотребляет, это тянет за собой денежные траты, ссоры и даже насилие. С такими вызовами сложно справиться даже идеальным отношениям.

Видео дня

Любовь, которая сводит вместе людей, может также привести к разбитым сердцам. Особенно, когда она на стороне. Измены часто являются составляющей болезненных и громких скандалов.

В распространенные причины развода у женщин входит насилие. Ввиду разной физиологии именно представительницы прекрасного пола чаще страдают от агрессивного поведения второй половины. Сюда входят не только физическое насилие, но и психологическое.

Финансовые и жилищные проблемы хоть и занимают последнее место в этом антирейтинге, но все же имеют огромное значение. Нужда, невозможность обеспечить все потребности и крохотное съемное жилье стремительно охлаждают пыл едва ли не любой пары. Только единицы способы сплотиться и преодолеть эти трудности как команда. Однако чаще один из партнеров, который вносит больше начинает давить на второго.

Ранее УНИАН рассказывал, что делать, как у тебя токсичная дружба. Разобрались, от каких людей стоит держаться подальше и завершить общение.

Вас также могут заинтересовать новости: