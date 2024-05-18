Какой церковный праздник отмечают 19 мая по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

19 мая православные верующие по новому церковному календарю вспоминают святых жен-мироносиц, а также преподобного Иоанна Готфского. В народе день получил название Иван Долгий. Рассказываем о его традициях, приметах и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

19 мая 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

После перехода Православной церкви Украины в 2023 году на новый церковный календарь даты всех непереходящих православных праздников (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Видео дня

19 мая по новому и старому календарному стилю - день святых жен-мироносиц, которые стали первыми очевидцами воскресения Христа.

Жен-мироносиц ежегодно вспоминают в третью неделю по Пасхе. Это женщины, которые посвятили себя служению Христу, были рядом с Иисусом Христом в минуты распятия, поддерживали Деву Марию и следовали за телом Господа до гробницы. По преданию, их было много, но в Писании упоминается семь - святая Мария Клеопова, родственница Иосифа Обручника, святая Иоанна, супруга Хузы, домоправителя царя Ирода, сестры Марфа и Мария, которые вместе со своим братом Лазарем были друзьями Христа, святая Мария Магдалина, святые Сусанна и Саломия.

После распятия Христа женщины пришли к пещере, в которой находилось тело Иисуса, чтобы умастить его благовонным маслом - миром (отсюда и название - "мироносицы"). Но оказалось, что камень при входе отвален, гробница пуста, а позже они увидели воскресшего Иисуса.

Когда Мария Магдалина пришла к апостолам, то воскликнула: "Христос Воскрес!". Она же положила начало традиции преподносить красные яйца. По одному из преданий, Мария Магдалина пошла к императору Тиберию сообщить, что Христос воскрес. Правителю она принесла обычное яйцо - с пустыми руками идти было нельзя. Но император рассмеялся и сказал: "Это также невозможно, как твоему белому яйцу превратиться в красное". В тот же миг яйцо покраснело.

День жен-мироносиц считается праздником всех женщин-христианок, верующие называют его "женским днем".

***

19 мая по новому стилю (1 июня - по старому) - день памяти преподобного Иоанна Готфского, епископа.

Иоанн жил в VIII веке. Родился он в Тавроскифии (сейчас это Крым, Украина), еще в юности стал монахом. В 754 году Иоанна избрали епископом в Готфии. Прославился преподобный тем, что добился иконопочитания. Так, в 780 году он отправил свиток с выписками из Ветхого и Нового Заветов о почитании икон Константинопольскому патриарху Павлу. Спустя 4 года Иоанн принял участие в Никейском Соборе в Константинополе, где восстановили иконопочитание.

Когда Дору, главный город епархии, заняли хазары, епископу пришлось бежать за море в Амастриду, где он и умер. Похоронен святой в монастыре в Парфените, в Крыму, у подножия горы Аю-Даг - там Иоанн когда-то возвел храм Петра и Павла. В монастырь к святым мощам и сейчас едут люди, чтобы попросить исцеления от болезней.

Церковный праздник 19 мая по старому стилю

19 мая по старому календарному стилю вспоминают праведного Иова Многострадального.

О чем говорят приметы на 19 мая

В народном календаре 19 мая - праздник Иван Долгий. В этот день принято сажать огурцы - ранее мы рассказывали, что положить в лунку при посадке огурцов, чтоб хорошо уродили.

Приметы дня говорят о погоде и урожае:

росы много с утра - будет богатый урожай огурцов;

росы мало - к дождю;

туман выпал - дождя не будет, но будут грибы.

В старину на Ивана обычно ждали дождь и старались обязательно намокнуть под ним - считалось, что дождевые капли способны исцелить от болезней, дать силу.

Что нельзя делать 19 мая

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - думать о плохом, плакать и унывать, а также лениться и бездельничать, Иоанн был тружеником, терпеть не мог лодырей и уныния. В день жен-мироносиц запрещается ругаться и повышать голос на женщин, а также перечить им.

Народные приметы советуют отложить любую работу, но можно сажать растения. Не советуют в этот день стричь волосы и ногти, а также брать или давать в долг хлеб и соль - это к безденежью.

Что можно делать 19 мая

У преподобного Иоанна просят исцеления от болезней, в том числе и тяжких.

В храмах в день жен-мироносиц проходят праздничные богослужения. Принято поздравлять женщин, дарить им цветы, благодарить за труд, заботу и гармонию в семье. Главной в этот день считается бабушка или мама, а все остальные обязаны их во всем слушаться.

Наши предки называли праздник жен-мироносиц "Бабья неделя" - женщины собирались на посиделки, готовили пироги, блины, налистники, накрывали вкусный стол, угощали соседей и знакомых. Согласно приметам, все добро сделанное сегодня, вернется в двойном размере, а год будет хлебным и сытным.

19 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анастасия, Андрей, Александр, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ипполит, Корней, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Онуфрий, Павел, Дмитрий, Иван, Сергей, Игнатий, а также Денис, Иов.

Ранее мы публиковали православный календарь на май 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: