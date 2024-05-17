Артистка рассказала, что бы она изменила в номере Alyona Alyona и Jerry Heil.

Известная украинская певица Ирина Билык оценила номер Alyona Alyona и Jerry Heil, которые представляли Украину на "Евровидении-2024". Исполнительница рассказала, что бы она изменила в конкурсной постановке девушек.

Выступление украинок, которые завоевали бронзу на шоу, вызвало невероятный восторг у еврофанов. Среди них и Ирина Билык. В интервью для Нашего радио певица отметила не только талантливое пение участниц, но и их смелость. Билык заметила, что Alyona Alyona и Jerry Heil изрядно волновались на сцене, но несмотря на это, справились очень хорошо:

Мне понравилось. Они волновались. Я бы никогда не поехала на Евровидение. Это так волнительно, у меня бы там сердце в штаны упало. Я видела, Аленка очень волновалась. Jerry не показывала, а Аленка - она такая, искренняя, и видно, что она волнуется. Но они собрались и на финальном этапе круто спели.

Однако у Ирины все же есть некоторые замечания к номеру дуэта. Артистке не понравились костюмы украинок. По ее словам, для таких привлекательных девушек как Alyona Alyona и Jerry Heil, стоило выбрать более открытые образы.

"Я бы хотела, чтобы были более открытые костюмы, потому что у них классные фигуры. И у Алены, и у Jerry. Пусть бы они показали свои ножки", - отметила Билык.

Напомним, ранее Оля Полякова оценила выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении.

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