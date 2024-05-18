Певицы отмечают, что всегда украинкам нужно верить в себя.

Певицы Jerry Heil и АІуоnа АІуоnа, которые представили Украину на "Евровидении-2024", презентовали новую совместную видеоработу на песню "Подоляночка (GET UP)".

Кстати, именно эта композиция, по словам артисток, могла быть конкурсной, но тогда они отдали предпочтение песне "Teresa & Maria".

Авторами трека "Подоляночка" стали сами певицы, которые стремятся показать важность единения всех женщин. Поэтому в клип они пригласили немало украинок, которые вместе танцуют в белых вышиванках.

"Все мы знаем "Подоляночку" из детсада! "Ой встань, подоляночка!" в нашей интерпретации - обращение к каждой девочке и женщине, которая, возможно, чувствует разочарование. Мы продолжаем говорить о важности единения женщин и выступаем против мизогинии: внешней и внутренней! Война и, несмотря на это, социальное давление накладывают отпечаток на моральное состояние каждой из нас. Каждая обида или потеря имеет свой вес и в какой-то момент эта ноша становится тяжелой. Если ты не сломаешься, то станешь в этот момент собой. Но мы есть друг у друга, чтобы не сломаться", - указано в описании клипа.

А сама рэперша АІуоnа АІуоnа написала про новую песню так:

"Как бы ни было трудно, как бы ни относились к женщине, как бы ее не забрасывали камнями, но она имеет силу! Иногда она именно этого не понимает, но она такая одна, она личность. Она создана своими родителями и Богами, такую ей стоит принимать саму себя. Я наверное никогда не остановлюсь писать о женщинах и для женщин, потому что женщины прекрасны. Каждая прекрасна".

Реакция слушателей

Украинцы сразу начали активно комментировать видеоработу "Подоляночка" и писать свои восхищения от услышанного и увиденного.

"Вы гордость Украины"

"Когда слышишь такую песню, начинаешь верить в существование души. Потому что с душой случается нечто такое, чего не сказать словами"

"Песня очень крутая, у меня мурашки каждый раз"

"Наши богини снова создали шедевр. Просто невероятные"

"Это удивительно. Я сейчас заплачу, как это прекрасно"

"Каждый трек прямо в сердечко".

Напомним, ранее Alyona Alyona и Jerry Heil удивили исполнением песни победителей "Евровидения-2024".

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