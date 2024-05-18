Разбираемся, почему желтеет чеснок - чем подкормить растение и как исправить ситуацию.

Каждый огородник хочет получить шикарный урожай посаженной культуры, в том числе и чеснока. Иногда можно увидеть, что весной растение начинает желтеть - это значит, что оно развивается неправильно. Узнайте, что делать, если желтеет чеснок и как спасти положение.

Почему желтеет чеснок и что с этим делать - причины

Опытные садоводы говорят, что желтеет чеснок, чаще всего, из-за нехватки влаги, неплодородной почвы, сильных ночных заморозков или вредителей. Иногда причиной такой ситуации становится и неправильная подкормка, а то и недостаток удобрений.

Если желтеет чеснок весной - чем подкормить его, можно думать долго. Тем не менее, дачники со стажем рекомендуют несколько проверенных техник, с помощью которых можно быстро решить проблему в зависимости от ее причины.

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Желтеет чеснок из-за вредителей - методы борьбы

Первый и самый популярный вариант, когда чеснок желтеет - нашатырь, это средство называют "скорая помощь", если дело касается не только человека в состоянии обморока, но и чеснока в состоянии пожелтения. Вам нужно:

в 8 литрах воды растворить 50 г спирта;

опрыскивать и поливать грядку с чесноком вечером, когда температура воздуха составляет не менее 25 градусов.

Также можно использовать соль - разбавить 250 г соли в 10 литрах воды и поливать грядку. Затем выждать 10 дней и подкормить растение любым подходящим препаратом от насекомых.

От недостатка веществ чеснок желтеет - чем подкормить

Если вы посадили озимый чеснок, а весной он начал желтеть, значит, пора удобрять, чтобы не лишиться урожая. Перед тем как вносить подкормки, нужно прорыхлить почву, затем использовать раствор йода - 40 капель на 10 л воды. Такое удобрение не только стимулирует рост, но и защищает растение от многих грибковых заболеваний.

Те, у кого никогда не желтеет чеснок, знают главный секрет - весной подкормки нужно вносить дважды. Первый раз - когда головка только-только показалась из земли, второй - когда стебель вырос на 4-6 мм. В это время нужно использовать именно азотные удобрения (они не дают растению пожелтеть).

Азот можно взять из навоза, одну часть которого развести в 10 л воды. Если навоза нет, можно брать аммиачную селитру или мочевину. Также хороша нитрофоска, если будете использовать ее, то разводите 20 гр в 10 л воды. Для тех, кто не любит "химию" на огороде, отлично подойдет зола - 1 стакан на 10 л воды, настоять 2 часа и использовать по назначению.

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