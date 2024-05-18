Украинского певца Андрея Данилко, который выступает на сцене в образе Верки Сердючки, раскритиковали украинцы.
Оказалось, что в пятницу, 17 мая, в одном из киевских заведений состоялся концерт артиста. Данилко спел свои известные хиты, однако среди них прозвучали и песни на русском языке "Дольче Габбана" и "Все будет хорошо". После чего в сети начали активно хейтить исполнителя.
Также некоторые зрители ушли с концерта и написали свое возмущение. Например, ведущая видеоблога "Евровидение Украина" Анна Тульева написала в Instagram так:
"Все было хорошо, но есть одно но. Верка начала петь старые песни, которые на русском языке и нас триггернуло. Мы решили поехать домой. Веру любим и уважаем, понимаем, что ее песни вырастили не одно поколение. Но это дело каждого".
Раскритиковала Сердючку и певица Тоня Матвиенко. Она лаконично написала в Instagram "WTF?". После чего подписчики тоже оставили свои негативные комментарии под видео.
Реакция украинцев в сети на выступление Верки Сердючки
- "Как это называется?"
- "Оооо, Андрей Данилко до сих пор обожает русский язык. Это он для русских поет в Киеве, что ли? Зачем петь украинцам песни на русском?
- "Грустно... За что же борятся наши ребята?"
- "Это просто трэш!"
- "Я все понимаю. Все не наденут черный платок. Но надо же иметь уважение".
К слову, сам Андрей Данилко пока не комментировал хейт.
Напомним, ранее стало известно, что украинский певец ALEKSEEV выступил на концерте с российскими хитами.