Артист пока не отреагировал на эту ситуацию.

Украинского певца Андрея Данилко, который выступает на сцене в образе Верки Сердючки, раскритиковали украинцы.

Оказалось, что в пятницу, 17 мая, в одном из киевских заведений состоялся концерт артиста. Данилко спел свои известные хиты, однако среди них прозвучали и песни на русском языке "Дольче Габбана" и "Все будет хорошо". После чего в сети начали активно хейтить исполнителя.

Также некоторые зрители ушли с концерта и написали свое возмущение. Например, ведущая видеоблога "Евровидение Украина" Анна Тульева написала в Instagram так:

"Все было хорошо, но есть одно но. Верка начала петь старые песни, которые на русском языке и нас триггернуло. Мы решили поехать домой. Веру любим и уважаем, понимаем, что ее песни вырастили не одно поколение. Но это дело каждого".

Раскритиковала Сердючку и певица Тоня Матвиенко. Она лаконично написала в Instagram "WTF?". После чего подписчики тоже оставили свои негативные комментарии под видео.

Реакция украинцев в сети на выступление Верки Сердючки

"Как это называется?"

"Оооо, Андрей Данилко до сих пор обожает русский язык. Это он для русских поет в Киеве, что ли? Зачем петь украинцам песни на русском?

"Грустно... За что же борятся наши ребята?"

"Это просто трэш!"

"Я все понимаю. Все не наденут черный платок. Но надо же иметь уважение".

К слову, сам Андрей Данилко пока не комментировал хейт.

Напомним, ранее стало известно, что украинский певец ALEKSEEV выступил на концерте с российскими хитами.

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