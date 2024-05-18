Он считает, что всем придется воевать.

Солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин высказался о мобилизации представителей украинского шоу-бизнеса.

49-летний мужчина отметил, что не понимает тех, кто говорит, что на фронте им не место. Валерий считает, что все украинские мужчины рано или поздно пойдут воевать.

"Мы все будем воевать. Мы все можем быть мобилизованы в свое время и не должны прятаться от армии. Мое мнение такое: если ты делаешь что-то особенно важное для защиты страны в тылу - ты можешь рассчитывать на бронирование", - сказал певец в интервью изданию Факты.

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И добавил, что будет только против мобилизации тех музыкантов, которые имеют такие причины:

"Я буду поддерживать бронирование для тех музыкантов, которые имеют свой "фронт", где они занимаются действительно важными делами: поставкой оружия, амуниции, сбором средств. Я уверен, что они на своем месте, и таким образом они на своем фронте".

К слову, Валерий также рассказал о сыне, который с первых дней войны пошел в ВСУ. Последний раз он виделся с ним в декабре и заметил определенные изменения.

"Он изменился: и внутренне, и внешне, возмужал, повзрослел. Такие решения и обстоятельства не могут не повлиять на человека", - подчеркнул Харчишин.

Напомним, ранее известный украинский телеведущий рассказал, пойдет ли его сын воевать.

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