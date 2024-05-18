Она подчеркнула, что ей было очень трудно.

Украинская телеведущая Каролина Ашион рассказала, как пережила тяжелую депрессию в начале войны.

Она отметила, что начало полномасштабного вторжения совпало с личными переживаниями и потерями. Тогда Каролина похоронила двух близких людей, а еще завершила отношения с избранником Дмитрием, с которым жила в гражданском браке в течение 15 лет.

"Полномасштабное вторжение стало окончательной каплей, после которой я решила, что уже просто не вытягиваю. Сначала потеряла лучшую подругу - свою куму, через два месяца похоронила маму. Рассталась с мужем. Буквально на следующий день, как попрощалась с мамой. А потом, собственно, началась война. И с этим всем, честно говоря, я просто не справилась. Была в такой депрессии, что даже работать не могла", - призналась Ашион в интервью изданию ОBOZ.UA.

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Поэтому 48-летняя Каролина решила уехать в Германию, где работала на одном из местных телеканалов. Однако со временем поняла, что это не ее страна.

Поэтому почти год назад она вернулась в Украину и продолжает работать. Но мечтает, чтобы все наладилось не только в стране, но и в личной жизни. Ашион хочет наконец стать мамой и родить дочь.

"Сейчас девочка маленькая у меня на заставке. Я возвращаюсь к этой теме время от времени, но окончательно пока так и не определилась. Сейчас такое время, столько детей нуждаются в родителях... Я думаю и о таком варианте. Но хочу иметь какую-то определенность, хотя, конечно, это звучит немного глупо: какая стабильность в наше время? В любом случае эту тему не отбрасываю. И знаете: у каждой женщины свое время. Я знаю, что у меня в 50 лет все только начнется", - добавила она.

Напомним, ранее известная украинская актриса рассказала, как ее изменила война.

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