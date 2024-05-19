В эту дату отмечается День гороха и Всемирный день выпечки.

Праздник 19 мая - День гороха, Всемирный день выпечки, День "Посади что-нибудь", Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника, Всемирный день семейного врача, День мачехи, Всемирный день памяти жертв СПИДа, День пищевой революции, Всемирный день борьбы с гепатитом С.

19 мая - 139-й день года (140-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 226 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

19 мая праздник отмечается во многих странах. Предлагаем вам узнать, какие важные торжества встречают сегодня жители разных уголков Земли:

Видео дня

Пятидесятница - Армения.

День майских лучей, День детских клубов, День проверки на гепатит - США.

День отца - Тонга .

. День туризма - Китай .

. День памяти - Шри - Ланка .

- . День скаутов - Хорватия .

. День поминовения павших - Финляндия .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране отмечается День памяти жертв политических репрессий и День молодежных и детских общественных организаций.

Важные события в истории 19 мая

1536 - в Лондоне была обезглавлена Анна Болейн, вторая жена Генриха VIII, по сфабрикованному обвинению в "государственной и супружеской измене".

1649 - Англия провозглашена республикой.

1780 - необъяснимое явление: Чёрный день. В 13 часов 25 минут, когда по непонятным причинам над территорией Северной Америки померкло Солнце,

1897 - завершился срок заключения Оскара Уайльда в Редингской тюрьме.

1921 - Конгресс США постановил значительно сократить квоту на приём эмигрантов из стран Европы, в первую очередь из России, Греции и Италии,

1926 - Томас Эдисон впервые выступил по радио. На вечере, устроенном Национальной электрической компанией в Атлантик-Сити, его попросили выступить перед микрофоном. Растерявшись, изобретатель произнёс: "Я не знаю, что и сказать… Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи!".

1930 - белым женщинам предоставили избирательные права в Южной Африке.

2018 - свадьба принца Гарри и Меган Маркл в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

Какой сегодня церковный праздник

Православный праздник 19 мая - день памяти святых жен-мироносиц, преподобного Иоанна Готфского, епископа, мученика Перфения Жовкивского, Римского. По старому стилю верующие 19 мая чтут память пpaвeднoгo Иoвa Мнoгocтpaдaльнoгo и cвятoгo Ивo Χeлopи, пoкpoвитeля юpиcтoв, нoтapиуcoв и aдвoкaтoв.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 19 мая

Приметы говорят, что 19 мая беременным женщинам категорически нельзя обнимать детей, иначе ребенок в утробе родится беспокойным. Запрещено в эту дату топтать росу, ссориться и сплетничать - привлечете ворох неудач в свою жизнь.

Народные приметы о погоде:

ясный день - урожай огурцов будет хорошим;

утром стелется туман - в ближайшие дни дождей можно не ждать;

клен с "сережками" - можно высаживать свеклу;

осы строят гнезда на открытых участках - к дождливому лету.

18 мая лучше всего посвятить день труду - согласно народным поверьям, тот, кто в эту дату не ленится, будет вознагражден. Также можно сеять горох. В древние времена существовала традиция - на праздник 18 мая нужно было встать с рассветом и умыться росой, чтобы продлить молодость и укрепить здоровье.

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