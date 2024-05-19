Праздник 19 мая - День гороха, Всемирный день выпечки, День "Посади что-нибудь", Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника, Всемирный день семейного врача, День мачехи, Всемирный день памяти жертв СПИДа, День пищевой революции, Всемирный день борьбы с гепатитом С.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 19 мая
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 19 мая
19 мая - 139-й день года (140-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 226 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
19 мая праздник отмечается во многих странах. Предлагаем вам узнать, какие важные торжества встречают сегодня жители разных уголков Земли:
- Пятидесятница - Армения.
- День майских лучей, День детских клубов, День проверки на гепатит - США.
- День отца - Тонга.
- День туризма - Китай.
- День памяти - Шри-Ланка.
- День скаутов - Хорватия.
- День поминовения павших - Финляндия.
Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - в нашей стране отмечается День памяти жертв политических репрессий и День молодежных и детских общественных организаций.
Важные события в истории 19 мая
1536 - в Лондоне была обезглавлена Анна Болейн, вторая жена Генриха VIII, по сфабрикованному обвинению в "государственной и супружеской измене".
1649 - Англия провозглашена республикой.
1780 - необъяснимое явление: Чёрный день. В 13 часов 25 минут, когда по непонятным причинам над территорией Северной Америки померкло Солнце,
1897 - завершился срок заключения Оскара Уайльда в Редингской тюрьме.
1921 - Конгресс США постановил значительно сократить квоту на приём эмигрантов из стран Европы, в первую очередь из России, Греции и Италии,
1926 - Томас Эдисон впервые выступил по радио. На вечере, устроенном Национальной электрической компанией в Атлантик-Сити, его попросили выступить перед микрофоном. Растерявшись, изобретатель произнёс: "Я не знаю, что и сказать… Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи!".
1930 - белым женщинам предоставили избирательные права в Южной Африке.
2018 - свадьба принца Гарри и Меган Маркл в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.
Какой сегодня церковный праздник
Православный праздник 19 мая - день памяти святых жен-мироносиц, преподобного Иоанна Готфского, епископа, мученика Перфения Жовкивского, Римского. По старому стилю верующие 19 мая чтут память пpaвeднoгo Иoвa Мнoгocтpaдaльнoгo и cвятoгo Ивo Χeлopи, пoкpoвитeля юpиcтoв, нoтapиуcoв и aдвoкaтoв.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 19 мая
Приметы говорят, что 19 мая беременным женщинам категорически нельзя обнимать детей, иначе ребенок в утробе родится беспокойным. Запрещено в эту дату топтать росу, ссориться и сплетничать - привлечете ворох неудач в свою жизнь.
Народные приметы о погоде:
- ясный день - урожай огурцов будет хорошим;
- утром стелется туман - в ближайшие дни дождей можно не ждать;
- клен с "сережками" - можно высаживать свеклу;
- осы строят гнезда на открытых участках - к дождливому лету.
18 мая лучше всего посвятить день труду - согласно народным поверьям, тот, кто в эту дату не ленится, будет вознагражден. Также можно сеять горох. В древние времена существовала традиция - на праздник 18 мая нужно было встать с рассветом и умыться росой, чтобы продлить молодость и укрепить здоровье.