Читайте на УНИАН, какие годы важны для каждого из знаков Зодиака.

У каждого человека в жизни бывают поворотные моменты, после которых все делится на "до" и "после". Однако как понять, что это оно? Рассмотрим, какой самый счастливый возраст для знаков Зодиака, чтобы не пропустить время перемен.

Переломные годы знаков Зодиака

Важные года в жизни человека могут быть наполненными как хорошими и приятными событиями, так и тяжелыми, разрушающими. Одно их объединяет - эти события способны вас изменить.

Овен

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Судьбоносными для Овна являются годы, когда планета Марс находится в сильном положении и влияет на жизнь человека. Такие годы могут приносить большие перемены, действия и смелые шаги. Запоминайте: 20, 31, 35, 43, 47, 58, 60, 66 лет.

Телец

Для Тельца судьбоносными годами могут считаться те, когда Венера, планета любви и изобилия, благоприятно расположена: 17, 23, 25, 30, 35, 39, 51, 60 и 64 лет. В такие годы могут произойти значительные изменения в отношениях и материальной сфере.

Близнецы

Судьбоносными годами для Близнецов могут быть те, когда Меркурий, планета коммуникаций и ума, воздействует на судьбу человека. Эти годы могут приносить новые идеи, возможности для обучения и путешествий. Важные годы для близнецов - - 20, 36, 40, 52, 64, 70 и 80 лет.

Рак

Судьбоносным для Раков может быть год, когда Луна, планета эмоций и интуиции, имеет сильное влияние. В такие годы могут усилиться внутренние переживания и возможности для развития духовности. Этого стоит ожидать в 30, 35, 40, 45, 50, 60 и 75 лет.

Лев

Для Льва судьбоносными годами могут быть те, когда Солнце, планета власти и самоутверждения, находится в центре внимания - 36, 43, 57, 60 и 79 лет. Такие годы могут приносить успех, признание и возможность реализовать себя.

Дева

Судьбоносными для Девы могут быть годы, когда Меркурий благоприятно влияет на ее жизнь - 21, 27, 31, 43, 50 лет. В такие годы могут происходить изменения в работе, улучшения в финансах и возможности для саморазвития.

Весы

Для Весов судьбоносным годом может стать тот, когда Венера, планета любви и гармонии, благоприятно воздействует. Такие годы могут приносить новые отношения, креативные проекты и возможности для самовыражения. Запоминайте: 23, 35, 40, 46, 56, 64, 72 лет.

Скорпион

Судьбоносными для Скорпиона могут быть те годы, когда Плутон, планета трансформации и тайн, воздействует на его жизнь. В такие годы могут произойти глубокие перемены, психологическое обновление и новые возможности для духовного развития. Поэтому стоит поработать над собой в 24, 32 49, 50, 64, 74 года.

Стрелец

Для Стрельцов судьбоносными годами могут быть те, когда они активно стремятся к саморазвитию, обучению и путешествиям. Их покровителями являются Юпитер и Нептун. В возрасте 24, 35, 39, 40, 43, 53, 59, 68, 75 лет жизнь Стрельцов будет наполнена новыми возможностями, знакомствами с интересными людьми и широкими горизонтами.

Козерог

Козероги могут испытывать судьбоносные годы в периоды, когда они приобретают стабильность, достигают карьерных успехов и укрепляют свою финансовую позицию под благословением Сатурна. Года жизни 21, 33, 36, 33, 41, 53, 57 - это время для роста, профессионального развития и построения основ для будущего.

Водолей

Водолеи могут обнаружить судьбоносные годы в периоды углубленного самопонимания, духовного просветления и развития своей интуиции. В этом их поддержит Уран в возрасте 22, 24, 32, 42, 48, 50, 64, 72 лет. Это может быть время для экспериментов, нетрадиционных подходов и освобождения от ограничивающих убеждений.

Рыбы

Для Рыб судьбоносными годами могут стать периоды, когда они ближе всего к своей истинной природе, источникам вдохновения и творческому самовыражению, чему поспособствует Нептун. Это может быть время для исследования своих чувств, развития интуиции и осознания своего истинного пути в жизни. Стоит ориентировать на периоды в возрасте 24, 30, 33, 45, 47, 55, 60 лет.

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