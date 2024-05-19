Эксперты по садоводству рассказали, какие растения отпугивают вредителей огорода и сада и станут для них своеобразной ловушкой.

Неважно, что вы выращиваете - овощи, фрукты или цветы - одно можно сказать наверняка: вы не единственный, кто интересуется тем, что растет у вас в огороде или саду. Молодые всходы и посадки обожают вредные насекомые, черви и грызуны. Чтобы держать их на расстоянии, эксперты-садоводы советуют проделать хитрый трюк: посадить рядом с основными культурами растения-компаньоны.

Они будут действовать как природный отпугиватель и сбивать с толку обоняние вредителей. Какие растения защищают от тли, томатного бражника, капустной моли и других нежеланных гостей - рассказываем дальше.

Какие растения отгоняют вредителей - 7 лучших по мнению экспертов

Ранее мы уже разбирались, как вывести муравейник на огороде и в саду, а теперь профессионалы в сфере садоводства рассказали, какие растения отгоняют вредителей огорода и сада:

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Розмарин

Эта пахучая трава является одним из самых сильных отпугивателей вредителей - уж очень им не нравится запах этого растения. "Травы - это фантастический выбор в качестве растений-компаньонов, - говорит Кэрри Спунмор, основательница компании Seed to Spoon. - Они не только усиливают вкус ваших блюд, но и являются естественными защитниками вашего сада".

Благодаря своему сильному аромату розмарин может эффективно отпугивать и комаров - его используют для приготовления натурального средства от этих насекомых.

Базилик

Идеальный не только для салата "Капрезе" - он будет отпугивать различных насекомых на вашей грядке, в саду, а также отлично подойдет, если вы думали, что посадить в теплице от вредителей.

"Одно из моих любимых растений-компаньонов - базилик, который я использую для улучшения вкуса томатов и отпугивания томатных червей (личинок томатных бражников)" - говорит Дагни Крим из The Cottage Peach.- Это растение также отпугивает комаров и помогает получить больший урожай томатов, а еще базилик легко размножается черенками".

Мята

Летом мы добавляем мяту, чтобы придать освежающий, бодрящий аромат и вкус напиткам и десертам, но насекомые и мыши не разделяют этой симпатии. "Запах мяты отпугивает муравьев и тлю, - объясняет Спунмор. - Эту траву легко выращивать, и она придает саду потрясающий запах".

Кстати, если вы хотите привлечь в свой сад больше опылителей - пчел и бабочек - то мята вам поможет в этом.

Тимьян

Еще одна ароматная трава, которую можно использовать в паре с ягодами и овощами, - это тимьян, в частности лимонный тимьян. Как и у розмарина и мяты, его аромат является естественным средством от насекомых и эффективно воздействует на целый ряд вредителей. "Посадив тимьян рядом с клубникой, вы отпугнете червей, а также укрепите растения и повысите их урожайность", - говорит Спунмор.

Аллиум/Шнитт-лук

"Шнитт-лук - отличный компаньон для моркови, томатов и даже роз, - говорит Эми Чапман из In the Cottage Garden. - Этот луковый аромат - защитный механизм, который отпугивает таких насекомых, как морковная муха и тля".

Отпугивающие свойства шнитт-лука присущи и остальным представителям семейства аллиум - чесноку, луку и луку-порею.

Ноготки

"Многочисленные сорта ноготков не просто красивы - они еще и полезны, - говорит Спунмор. - Яркие, ароматные цветы не просто украшают сад - их запах и корни помогают отпугивать нематодов и тлю".

Эксперты по садоводству рекомендуют высаживать эти яркие цветы по краям садовых клумб - и они станут первой линией защиты от вредителей. "Я обычно сажаю ноготки и их родственницу, календулу, на всех своих клумбах", - добавляет Лукас.

Кроме этого ноготки - это также полезные цветы в огороде: рядом с помидорами они уберегут от томатного червя (бражника), рядом с фасолью - от бобовых жуков, а рядом с капустой и брокколи - от капустной моли.

Настурция

Чтобы придать саду тропическую эстетику и отвлечь внимание вредителей, посадите на клумбах красные, оранжевые, персиковые и желтые настурции. "Настурции - отличная культура-ловушка, - говорит Чепмен. - Такие вредители, как тля и гусеницы капустной белянки (капустницы), скорее съедят настурцию, чем ваши драгоценные овощи".

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