Он говорит, что нужно знакомить мир с украинской культурой.

Певец и солист группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин высказался об уместности участия Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение" во время войны.

Сначала он отметил, что никогда не был сторонником этого шоу. По его мнению, конкурс дал популярность лишь единицам.

"Как музыканту, как автору и как человеку, который сам создает музыку, мне откровенно не нравится формат "Евровидения". Я никогда не был его поклонником, не было такого, чтобы я ежегодно просматривал и за кого-то болел, открывая каждый раз для себя новые имена, стили или направления. Это достаточно искусственный форматный конкурс, который, по моему мнению, дал миру лишь несколько талантливых музыкантов", - сказал Валерий в интервью изданию Факты.

Но добавил, что подобные мероприятия дают возможность получить нашим артистам большие суммы роялти.

"Артисты, участвовавшие от Украины на "Евровидении" и показавшие незаурядные результаты, всегда получали больше, чем за любое использование их произведений в Украине или в мире. Поэтому я считаю, что это хорошо и для рынка музыкального, и для экономики Украины".

Поэтому Харчишин говорит, что стоит даже во время войны говорить о своей идентичности и показывать миру, как звучит украинская песня.

"Для музыканта - это может быть хороший старт и возможность познакомить мир с украинской культурой. Мы имеем яркий пример - группа "Go-A" сейчас путешествует турами по всей Европе, собирая локальную публику. Мы должны захватить музыкальный рынок мира, или занять хотя бы какие-то позиции для того, чтобы Украина стала интересной. Поэтому нужно выступать, если есть такая возможность, есть такой конкурс. Если появится другой - мы должны обязательно и туда зайти со своим музыкальным контентом для того, чтобы заявить о себе", - подчеркнул музыкант.

Смотрел ли он выступление представительниц Украины Alyona Alyona и Jerry Heil, которые заняли третье место на "Евровидении-2024" - Валерий не отметил.

Напомним, ранее писатель Сергей Жадан прокомментировал уместность проведения Нацотбора во время войны.

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