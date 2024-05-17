Не все знают, что будет, если заправить полный бак машины.

Абсолютно все владельцы машин, которые работают на бензине или дизеле, пользуются услугами автозаправок. При этом не все знают, почему нельзя заправлять полный бак, а также о том, какие проблемы из-за этого могут возникнуть. Какая же причина и возможные последствия - расскажем в материале.

Почему нельзя заливать полный бак бензина - какие последствия

Стоит отметить, что у любого бензобака имеется сложная система для осуществления вентиляции, обеспечения нормального давления, а также избегания выхода топливных паров наружу. Опишем главные риски от чрезмерной заливки бака.

Заправляя машину "до полного", вы перегружаете систему, которая отвечает за вентиляцию в бензобаке. В свою очередь это препятствует току воздуха и паров через клапаны, из-за чего в баке возникает вакуум, что может привести к деформированию и образованию трещин.

Если заливать топливо по максимуму, то есть большой риск, что оно окажется вне бака, то есть на ходовой, проводке или асфальте. Впоследствии могут возникнуть различные поломки автомобиля.

Из-за переполненного бака происходит засорение угольного фильтра. Результат этого - падение производительности автомобиля и даже поломки двигателя.

Кроме того, на неровных дорогах топливо из переполненного бака может просачиваться наружу через пробку, а затем попасть на горячие части автомобиля и загореться.

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Почему нельзя заправлять полный бак в жару - не делайте этого

Когда на улице становится тепло, то топливо в баке под воздействием солнца, если машина долго на нем находится, расширяется. Если крышка бака неисправна или закручена не до конца, то бензин попадет наружу со всеми опасными последствиями. Поэтому ответ на вопрос, можно ли заправлять машину в жару, вполне очевиден: без этого не обойтись, но нужно соблюдать меру и ни в коем случае не заливать "до полного".

Теперь вы знаете, что будет, если заправить полный бак вашего автомобиля. Поэтому не совершайте эту ошибку, которая может вам стоить как денег, так и здоровья.

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